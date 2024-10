Theo Hernandez finisce in Tribunale: rischia 2 anni di carcere

Al rendimento altalenante di Theo Hernandez si potrebbe presto aggiungere un’altra delicatissima questione che lo metterebbe ulteriormente in discussione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il terzino francese presto dovrà rispondere di alcuni comportamenti di cui sarebbe accusato e che risalirebbero al 2017. Alle difficoltà del campo ci sono dunque da aggiungere queste situazioni extra campo che potrebbero ulteriormente influire sul rendimento del 19 rossonero, che comunque si dice essere abbastanza tranquillo perché sicuro della sua innocenza.

Solo il Tribunale, però, deciderà, anche se la situazione potrebbe ritorcersi contro la controparte, che rischia seriamente di ritrovarsi lei in situazioni giudiziarie che all’inizio non erano neanche pronosticabili.

Theo Hernandez finisce in Tribunale: il motivo

Le polemiche hanno travolto Theo Hernandez, ancora. Il terzino francese, infatti, si è ritrovato al centro di una situazione piuttosto delicata, visto e considerato che c’è di mezzo la giustizia ordinaria.

Stando alle ultime notizie, però, a differenza di quanto è trapelato in questi giorni sui social, la vittima in tutta questa situazione sarebbe proprio il giocatore del Milan, che ha seriamente rischiato di vedersi infangare la sua immagine per un episodio del quale è stato accusato nel lontano 2017. Piano piano la verità sta salendo a galla, e con essa la voglia di rivalsa di Theo Hernandez, che potrebbe ottenere la sua rivincita dopo che su di lui ed il suo conto si è detto tanto.

Dunque, stando a quanto riportato da il The Sun, il giocatore del Milan ha deciso di portare in Tribunale l’influenzare Luisa Kremleva che lo accusò di stupro. La modella per metà russa e metà spagnola, disse che Theo Hernandez l’aveva violenta a bordo della sua Porsche, causandole anche delle vistose ferite sulle gambe e sui glutei. In realtà così non è mai stato, anche perché sarebbero emersi dei video che invece incastrerebbero la Kremleva, che a quanto pare si sarebbe procurata tutti questi danni da sola ed in maniera anche piuttosto goda.

Theo Hernandez alla ribalta: rischia due anni di carcere

Theo Hernandez contro Luisa Kremleva. Il terzino del Milan ha deciso di farsi rispettare portando in Tribunale portando l’influencer che nel 2017 lo accusò addirittura di stupro. Stando a quanto riportato da il The Sun, però, sarebbero emerse una serie di immagini che scagionerebbero il marsigliese.

Ora a rischiare è proprio la Kremleva, che a quanto pare potrebbe finire in carcere per addirittura 2 anni dopo l’archiviazione della denuncia di stupro ai danni di Theo per mancanze di prove.