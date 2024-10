Stanno prendendo Pogba, accordo con un altro club in Europa

Ormai ci siamo, Paul Pogba vede la luce in fondo al tunnel dopo un periodo difficile e la squalifica per doping che ora è stata ridotta e gli permetterà di tornare in campo.

Perché il centrocampista francese è pronto ora ad una nuova avventura visto che con la Juventus è ormai finita. Nonostante la squalifica ridotta Pogba non rientra nei piani del nuovo progetto bianconero e il club è pronto a risolvere il contratto del giocatore in anticipo così da svincolarlo e a quel punto sarà lo stesso calciatore a trovarsi la migliore sistemazione.

Tante offerte già sono arrivate per lui che si sta allenando da un anno da solo con la speranza di tornare il prima possibile in campo, adesso però ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro di Pogba che non vede l’ora di rimettere piede in campo e potrà farlo da marzo 2025.

Squalifica Pogba: ha trovato una nuova squadra

Colpo di scena in Italia dove Pogba ha avuto uno sconto di squalifica e già da gennaio potrà allenarsi con i suoi compagni, ma saranno dei nuovi visto che con la Juventus ha ormai chiuso e si sta aspettando solo l’ufficialità per poi andare a giocare con una nuova squadra.

Attenzione alle nuove notizie che riguardano il futuro di Pogba pronto a tornare in campo e farlo ancora in Europa. Il giocatore andrà a risolvere il contratto attuale con la Juve in queste settimane e poi potrà accordarsi con la nuova squadra. Adesso arrivano conferme riguardo la possibilità di restare a giocare ancora in Italia.

Perché ci sono delle novità molto importanti che arrivano in merito a quella che può essere l’occasione di vedere Pogba con un altro club in Europa perché c’è il Marsiglia che può puntare su di lui.

Una delle ipotesi più concrete vede Pogba in MLS negli USA dove ci sono diverse squadre che puntano su di lui. Resta aperta anche l’opzione Arabia Saudita, ma la verità è che il giocatore vorrebbe fare ancora qualche anno in Europa e restare in qualche club importante come il Marsiglia.

Per questo motivo ora si può fare avanti il Marsiglia di De Zerbi per prendere Pogba a zero come fatto con Rabiot, con i due che si ritroverebbero dopo la Juventus.

A parlare di questa possibilità è stato il suo ex compagno e connazionale Patrice Evra sul futuro di Pogba, dicendo che chiamerà Benatia (oggi consigliere del Marsiglia) per provare il grande colpo. Vedremo come andrà a finire.