Serie A, Zidane apre: ecco dove può allenare

Zinedine Zidane può tornare ad allenare e farlo addirittura in Serie A, come lui stesso ha ammesso. Perché l’ex calciatore della Juventus tra le tante è pronto al ritorno in panchina.

Dopo una lunga e grande carriera da calciatore, adesso quella da allenatore che ha permesso a Zinedine Zidane di essere sulla panchina del Real Madrid e vincere addirittura ben 3 volte la Champions League, meglio di lui soltanto Carlo Ancelotti. Eppure al momento è fermo davvero da diverso tempo e continuamente si parla del suo ritorno.

Nonostante abbia allenato per pochissimo e soltanto la prima squadra del Real Madrid ha vinto davvero tanto, ma nessun altro club più in Europa e al mondo è riuscito a convincerlo a firmare. Perché ad oggi Zidane è fermo dal 2021 quando andò via per la seconda volta dal Real Madrid. Ora però ci sono voci anche riguardo un suo approdo in Serie A.

Calciomercato: Zinedine Zidane in Serie A, la scelta

Più volte si è parlato della possibilità da parte di Zidane di tornare in Serie A da allenatore e farlo con la Juventus, ma adesso potrebbe essere un altro club italiano a decidere di puntare su di lui.

Il suo sogno è da sempre la Nazionale che sembrava di poter ottenere con il ruolo da commissario tecnico dopo i Mondiali 2022 in Qatar, poi però la Francia decise di rinnovare il contratto a Deschamps fino ai prossimi Mondiali 2026 e ora quindi dovrà solo attendere e sperare.

Intanto, ci sono voci che vedono anche Zinedine Zidane il prossimo allenatore del Milan. Perché il nome del tecnico francese è già stato accostato alla panchina del club rossonero in Italia per il dopo Pioli, poi però la società decise di fare una scelta diversa puntando su Fonseca con un ingaggio nettamente inferiore.

Non è da escludere però che in caso di esonero di Fonseca il Milan possa provarci per Zidane che potrebbe tornare in pista e far vedere le sue abilità di allenatore con un club ancora una volta visto che è fermo dal 2021, firmando magari un contratto breve e tenendosi sempre aperta la possibilità di allenare la Nazionale della Francia.

In un’intervista recente rilasciata qualche mese fa a Sky Sport lo stesso Zidane ha rivelato che tornerebbe con piacere in Italia e che tutto può accadere. Anzi, ha precisato che un giorno gli piacerebbe proprio tornarci da allenatore e occhio al Milan.

Vedremo in questi mesi se ci sarà un nuovo inizio per Zidane che al momento ha rifiutato in 3 anni offerte di ogni tipo dall’Europa, dall’Arabia Saudita e dalla MLS o altre Nazionali, perché il suo desiderio primario ad oggi resta diventare CT della Francia.