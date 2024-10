Pulisic gioca troppo: il Milan compra il sostituto in Premier League

L’altro giorno il CT degli States Pochettino ha lanciato l’allarme Pulisic, immediatamente recepito dal Milan che si è mosso di conseguenza.

L’allenatore della Nazionale americana ha infatti denunciato il fatto che la sua stella, numero 10 e capitano, gioca troppo, complice anche il fatto che in rossonero non ci sia un sostituto all’altezza. In teoria dovrebbe esserci, ovvero Samuel Chukwueze, ma da un anno a questa parte il nigeriano non è praticamente mai riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità.

A fronte di questo, per evitare anche di andare incontro a problemi fisici, considerato lo storico clinico di Pulisic stesso, il Milan sarebbe pronto a fare spesa in Premier League regalando in primis a Paulo Fonseca un’alternativa di livello allo statunitense.

Pulisic gioca troppo? Dalla Premier League l’alternativa di livello

Nel deludente ma soprattutto altalenante inizio di stagione del Milan c’è stata solo una costante: Christian Pulisic. Tra gol, assist e prestazioni di livello, lo statunitense ha incarnato alla perfezione lo spirito di vestire una maglia gloriosa come quella del Diavolo.

C’è però un piccolo problema, se così vorremmo definirlo. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima amichevole degli Stati Uniti, il neo CT degli USA Mauricio Pochettino ha denunciato, in maniera anche poco professionale, che Christian Pulisic gioca troppo al Milan. Il capitano americano è infatti arrivato in ritiro particolarmente stanco, con l’ex Chelsea, che quasi stizzito, ha detto che avrebbe fatto di tutto per salvaguardarne le condizioni. Per evitare di andare incontro a frizioni la dirigenza rossonera si sarebbe iniziata a muovere di conseguenza, individuando nel calciomercato un giocatore che potrebbe dare fiato a Pulisic nel momento del bisogno.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, in quel di gennaio il Milan potrebbe fare un tentativo concreto per Ismaila Sarr del Crystal Palace, esterno classe ’96 ex Marsiglia, che in Premier League starebbe riscontrando qualche difficoltà in questo inizio di stagione.

Milan, colpo dalla Premier League: affare da 15MLN

Per permettere a Christian Pulisic di rifiatare un poco, il Milan starebbe valutando la possibilità di prendere a gennaio dal Crystal Palace Ismaila Sarr. Un investimento importante, che però boccerebbe una volta e per tutte quello di Samuel Chukwueze, che dopo una pre-season incoraggiante non è riuscito a rientrare nelle rotazioni di Paulo Fonseca.

L’intenzione del Milan sarà dunque quella di piazzare prima il nigeriano per poi virare sul senegalese, anche se la spesa non dovrebbe essere eccessiva. Stando a dati Transfermarkt, infatti, il prezzo del cartellino di Sarr dovrebbe aggirarsi attorno ai 18 milioni di euro, anche se secondo i colleghi di fichajes.net un accordo potrebbe raggiungersi anche intorno ai 15, così da evitare che il Crystal Palace registri una minusvalenza a bilancio.