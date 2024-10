Prendono Caputo dagli svincolati, c’è l’annuncio

E’ pronto a tornare a fare gol e dare spettacolo il bomber Francesco Caputo che a 37 anni è rimasto svincolato dopo l’esperienza all’Empoli, ma ora è pronto a qualcosa di importante.

Perché può anche tornare al Fantacalcio il bomber meglio noto come Ciccio Caputo che in Serie A è arrivato tardi ma è riuscito lo stesso a lasciare il segno. Il calciatore è ora pronto ad una nuova esperienza perché ha voglia di mettersi in mostra ed essere decisivo per il suo prossimo club in fase realizzativa. Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro.

Possibile svolta per Caputo che è pronto a firmare con una nuova squadra. Il calciatore è pronto ad andare a valutare una nuova offerta che può arrivare da un momento all’altro. Perché l’attaccante ha intenzione di cercare una nuova avventura ancora che può essere decisiva per il futuro.

Calciomercato: Caputo è pronto a firmare col nuovo club

Ci sono delle notizie molto importanti che riguardano il futuro di Caputo che può andare a trovare un nuovo accordo con il suo prossimo club. Intanto, nelle ultime ore è spuntato fuori un retroscena davvero incredibile che poteva riportarlo nel campionato di Serie B.

Ciccio Caputo può firmare con il nuovo club da un momento all’altro. A rivelarlo è stato proprio l’attaccante italiano di 37 anni che ha intenzione di concludere in bellezza la sua carriera. Ci sono aggiornamenti molto importanti che possono arrivare da un momento all’altro per il suo futuro.

Perché Caputo è stato accostato al Palermo dove c’è il suo ex allenatore Alessio Dionisi e a rivelarlo è stato proprio il bomber italiano che ha raccontato quello che è accaduto negli ultimi mesi, dove ci sarebbero stati dei contatti con il club siciliano, poi però non si è concluso nulla.

Adesso però è pronto per Caputo un nuovo accordo perché da un momento all’altro può farsi avanti una nuova squadra che può puntare sul bomber italiano. C’è la possibilità che il calciatore possa anche firmare con un nuovo club di Serie A o Serie B da svincolato e per questo motivo tornerebbe anche al Fantacalcio.

La carriera di Caputo è stata di grande sofferenza perché ha lavorato duramente per arrivare in Serie A dove è riuscito a fare cose importanti con Empoli, Sassuolo e Sampdoria. Adesso è svincolato e si aspetta una nuova chiamata.