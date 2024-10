Offerta irrinunciabile: l’Inter ha già bloccato il sostituto a gennaio

Il calciomercato entra già nel vivo, nonostante manchi ancora un po’ alla sessione invernale e la situazione riguarda l’Inter.

I nerazzurri infatti sono già attivi per quanto riguarda il colpo a costo zero da piazzare quanto prima, come fece per Zielinski, anche se in questo caso la notizia riguarda uno dei calciatori che, malgrado la scadenza a zero nell’estate del 2025, ha un valore di mercato che va oltre i 50-60 milioni di euro.

Tant’è che Marotta e Ausilio hanno nelle proprie intenzioni quella di prenderlo a gennaio e bloccare tutto per il futuro, ancora di più se poi toccherà accettare quella che è una proposta indecente da parte di uno dei club più ricchi al mondo.

Offerta a cifre record: l’Inter pensa già al futuro

Pensa già al futuro l’Inter, Marotta e Ausilio sono già proiettati verso il calciomercato del futuro e del club che sarà, senza uno dei suoi gioielli. L’offerta risulta quasi irrinunciabile se si pensa a quelle che sono le cifre per la cessione del calciatore.

Uno dei top club al mondo, tra i più ricchi, è pronta a partire all’assalto per cercare di convincere l’Inter già a gennaio.

Stessa Inter che, in congiunta al possibile trasferimento non immediato, ma comunque in una decisione di venderlo da prendere già a gennaio, avrebbe già individuato e bloccato il nuovo attaccante nerazzurro. Via un titolarissimo in cambio di un’occasione di mercato, per rifinanziarsi sul calciomercato e tenere alta e competitiva la squadra interista a disposizione di Inzaghi.

Calciomercato: via dall’Inter per il top club mondiale, la destinazione

Secondo quanto riferisce il collega ed esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, il Paris Saint-Germain avrebbe messo nel mirino Marcus Thuram. Probabilmente non convinto da Kolo Muani e con gli alti e bassi – legati anche all’infortunio di Ramos -, punterà forte sul fuoriclasse francese dell’Inter che, via offerta irrinunciabile, sarà difficilmente trattenibile a Milano.

Le cifre rischiano di essere esagerate sulla cessione che riguarda l’Inter perché stregato, il PSG, potrebbe proporre 80 milioni per portarsi a casa Marcus Thuram. E a quel punto, considerando pure che l’Inter lo prese a costo zero nell’estate del 2023, figurarsi quanto sia difficile trattenerlo a tali cifre.

Chi arriva all’Inter? Le ipotesi in caso della cessione

Qualora dovesse dunque dire addio per quella cifra, Marcus Thuram, l’Inter andrà a prendere David a zero, affiancandolo a Lautaro. A quel punto poi, i soldi incassati sulla cessione di Thuram, permetterebbero all’Inter non solo di rifinanziarsi sul mercato, per gli altri ruoli in mezzo al campo, ma anche di andare a sistemare quelle che sono le situazioni sui rinnovi, per trattenere gli altri top player della rosa.