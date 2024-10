Milan, mandano via Theo Hernandez: già trovato il sostituto

Possibile scenario clamoroso in casa Milan con l’addio di Theo Hernandez che può arrivare alla rottura con il club rossonero e andare via, si cerca già il sostituto.

Ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro in casa Milan con la società che sembra essere arrivata allo scontro con il proprio tesserato e anche capitano del momento Theo Hernandez.

Un rapporto incrinato ormai con la società visto che il club ha cacciato Maldini e Pioli, inoltre con il nuovo allenatore Fonseca non c’è un buon rapporto tra Theo e il tecnico che ha già avuto dei problemi con lui.

Adesso ci sono delle novità importanti che riguardano il possibile addio di Theo Hernandez dal Milan visto il suo contratto in scadenza nel 2026 e nessuna trattativa per il rinnovo per ulteriori anni. Occhio quindi a quello che può accadere da un momento all’altro, perché le parti sono pronte e a chiudere la loro storia.

Milan, Theo Hernandez via: trovato il sostituto

In forte bilico la posizione di Theo Hernandez al Milan. Il difensore rossonero e capitano del Milan di questo inizio di stagione dopo l’infortunio di Calabria è al centro di una vicenda di mercato davvero surreale. Perché adesso si parla di quello che può essere l’addio del calciatore dal club.

Dopo l’addio di Paolo Maldini, considerato un mentore da parte di Theo Hernandez, sono iniziati i primi problemi in casa Milan con il giocatore che ha storto ancor di più il naso quando è stato fatto fuori Pioli dalla società per far arrivare Fonseca in panchina. Adesso la situazione è davvero difficile e potrebbe non riuscire più a ripararsi.

Negli ultimi giorni si è parlato di quello che può essere l’addio di Theo Hernandez dal Milan per giocare con un altro club e ora che la società ha anche multato il proprio giocatore dopo l’espulsione post Fiorentina-Milan che il rapporto sembra davvero più complicato del previsto.

Una situazione difficile da gestire perché non c’è nessuna trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez e il Milan cerca già il sostituto. Il calciatore è in scadenza nel 2026 e per questo il prossimo anno rischia di essere venduto.

Al momento la società sembra aver messo nel mirino un nuovo giocatore come riportato da Tuttosport, si tratta di Maxim De Cuyper, terzino belga del Club Brugge già seguito dal vivo dallo stesso Moncada nel match contro l’Italia di giovedì scorso giocato a Roma.