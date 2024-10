L’ex Inter si ritira, addio dopo il Mondiale per Club

Dopo aver indossato per tanti anni le sue scarpette da calcio è ora pronto ad appenderle al chiodo come si usa dire nel mondo del calcio, perché il calciatore ha deciso di ritirarsi.

Arrivano delle nuove notizie molto importanti che riguardano il futuro dell’ex calciatore dell’Inter che ha preso la decisione di ritirarsi dal mondo del calcio. Una scelta non facile, ma doverosa arrivati a questo punto della sua carriera perché ora si sta concludendo la sua avventura dopo tantissimi anni.

Ora c’è anche la data del ritiro dal calcio dell’ex Inter perché il calciatore ha spiegato che completerà la stagione fino ad arrivare al prossimo Mondiale per Club 2025 che segna la svolta nel mondo del calcio visto che per la prima volta sarà in stile Mondiali delle Nazionali con 32 squadre e con la fase a gironi.

Ritiro dal calcio, l’ex Inter dice addio: la data

Un momento molto importante è arrivato perché dopo aver vinto tanto e giocato anche in Italia ora è pronto a togliersi una volta e per tutte la sua divisa per poter poi dedicarsi ad altro. C’è la volontà di cambiare vita dopo aver raggiunto importanti traguardi, perché ora è pronto il ritiro dal calcio per l’ex Inter.

Felipe Melo ha annunciato il ritiro dal calcio perché il giocatore brasiliano ha detto che appenderà gli scarpini al chiodo nei prossimi mesi, visto che c’è la volontà di cambiare tutto una volta e per tutte. C’è la volontà di dare una svolta al suo futuro con la lunga carriera che si può concludere.

Ci sono importanti notizie che ora riguardano il suo contratto col Fluminense che scade il prossimo 31 dicembre ma Felipe Melo prima di ritirarsi ha intenzione di raggiungere un altro traguardo significativo. Perché il calciatore di quasi 42 anni ha dichiarato di voler giocare ancora il Mondiale per Club prima di smettere.

Il centrocampista che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Juventus ed Inter è ora pronto a trovare un accordo con il suo attuale club brasiliano. Perché Felipe Melo si ritirerà ma prima vuole giocar e il Mondiale per Club 2025.

Ad annunciarlo è stato proprio il calciatore classe 1983 che attraverso il suo profilo ufficiale Instagram ha svelato che spera di prolungare proprio con il Fluminense. Felipe Melo vuole giocare il Mondiale per Club per poi ritirarsi.