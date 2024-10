Infortunio serio in Nazionale: salterà il big match di Championss

Le smorfie di dolore che hanno accompagnato ieri sera la sua uscita dal campo non fanno dormire sonni tranquilli a tifosi ed allenatore in vista del proseguo della stagione.

Al momento non è possibile tirare alcuna somma, visto e considerato che il giocatore si sottoporrà ad una serie di esami strumentali solo nelle prossime ore, ma aleggia tanta preoccupazione attorno alle sue condizioni, anche perché l’infortunio sembrerebbe essere piuttosto grave.

Il club vorrebbe che tornasse dal ritiro della Nazionale per salvaguardarlo, quando invece il CT non sembrerebbe avere alcuna intenzione di lasciarlo andare. Questo potrebbe creare non poca tensione fra le parti, con il giocatore che in tutto questo non vuole fare altro che guarire, capire cosa ha per tornare più forte di prima in campo.

Infortunio serio in Nazionale: le condizioni preoccupano

Brutte notizie arrivano dal ritiro della Nazionale. Nel corso della partita di ieri, infatti, il calciatore è stato costretto ad uscire negli ultimissimi minuti della partita a causa di un problema fisico che preoccuperebbe e non poco l’allenatore in vista del proseguo della stagione.

Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico della Nazionale, che comunque ha tutta l’intenzione di salvaguardare il ragazzo anche in vista dei prossimi impegni di Nations League. Dal canto suo, la squadra di club vorrebbe però che l’attaccante lasci il ritiro per essere sottoposto ad esami approfonditi, ma questa volontà starebbe trovando l’opposizione del CT che invece vuole tenerlo sotto controllo nella speranza che possa rientrare il tutto.

Così però potrebbe non essere, anche perché secondo Mundo Deportivo la situazione sembrerebbe essere più delicata del previsto. Al momento dell’uscita dal campo contro la Danimarca, infatti, Lamine Yamal è sembrato essere piuttosto dolorante, attivando uno stridente campanello d’allarme non solo nella Nazionale spagnola ma anche nel Barcellona, particolarmente preoccupato per il suo talento. Per il 17enne si teme infatti il peggio, al punto che si parla addirittura di lesione muscolare, ma questa è una cosa che si riuscirà a sapere solo dopo gli esami.

Salta il big match di Champions e non solo: i tempi di recupero

C’è preoccupazione attorno alle condizioni di Lamine Yamal. La stella del Barcellona è alle prese con un problema, molto probabilmente di entità muscolare, che verrà rivalutato nelle prossime ore dallo staff medico della Nazionale di De La Fuente.

La situazione sembrerebbe essere piuttosto delicata, e questo non piace assolutamente ad Hansi Flick, che rischia di perdere il 17enne non solo per la partita di Liga contro il Siviglia, ma anche per il Clasico contro il Real Madrid ed il big match di Champions League del prossimo 23 ottobre contro il Bayern Monaco.