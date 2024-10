Infortunio Maignan in Nazionale, l’annuncio fa tremare il Milan

Il Milan non sta vivendo un momento fortunatissimo e la sosta nazionali non è certamente il miglior modo per uscire dalla crisi.

Tantissimi calciatori sono distanti da Milanello e Paulo Fonseca con il suo staff non può lavorare sugli errori commessi nelle ultime partite né può risolvere tutti i problemi della squadra, che ritroverà a piccoli pezzi solo a partire da martedì in poi e quindi le preoccupazioni aumentano ancora e sempre di più.

Come se non bastasse la sosta nazionali è da sempre un momento di grandi paure anche per le condizioni dei calciatori che spesso restano infortunati durante partite o allenamenti: e ora è il turno di valutare le condizioni di Mike Maignan.

Milan, infortunio Maignan con la Francia? Le ultime

Mike Maignan è uno dei punti cardine del Milan di Fonseca ma anche della nazionale francese che ha puntato tutto sul rossonero per il dopo Lloris. È uno dei pilastri della rosa e degli uomini su cui Deschamps si appoggia anche per gestire lo spogliatoio.

Al Milan Maignan è fondamentale e spesso decisivo, con parate di altissimo livello e né Fonseca né alcun tifoso intende fare a meno delle sue immense qualità.

Dalla Francia, però, arrivano notizie poco confortanti per Mike Maignan che riguarderebbero un infortunio per il portiere francese.

Infortunio Maignan, l’annuncio di Deschamps

Mike Maignan non si è allenato con la Francia nell’ultimo allenamento condotto da Didier Deschamps. “Les Blues” saranno impegnati nella giornata di domani contro il Belgio per la quarta partita di Nations League, nel girone con l’Italia di Luciano Spalletti.

Ieri Maignan non si è allenato con la Francia e Deschamps in conferenza stampa ha fatto chiarezza.

“Non si tratta di un vero e proprio infortunio ma è più che altro precauzione”, ha sottolineato il ct francese, tranquillizzando anche il Milan e i suoi tifosi ma lasciando un enorme velo di preoccupazione sul portiere francese.

Maignan a disposizione contro l’Udinese?

Maignan fa tremare anche questa volta i tifosi del Milan? La risposta è sì. Le sue effettive condizioni verranno valutare dal club solo al rientro dagli impegni con la Francia, previsto nella giornata di martedì. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante ma tutti nell’ambiente rossonero conoscono la fragilità fisica del portiere, che più spesso ha dovuto saltare tante partite a causa di infortuni muscolari o traumatici.

Al momento la sua presenza con l’Udinese non dovrebbe essere in dubbio ma bisognerà aspettare qualche giorno per capire la verità. La speranza dei rossoneri è quello di ritrovarlo nel migliore dei modi, come era già successi prima del derby contro l’Inter dopo l’inforunio alla gamba che sembrava molto forte e che invece non fu nulla di grave.