Infortunio in Nazionale: Milan in apprensione, le condizioni

La sosta per le Nazionali porta “guai”, quelli che vuole evitare il Milan in questo momento già difficile che sta vivendo di per sé.

Perché in campionato è arrivata una sconfitta contro la Fiorentina nell’ultima giornata prima della sosta, dopo che Fonseca aveva trovato un buon filotto di risultati utili consecutivi e che hanno allontanato i rossoneri dalla vetta. Un nuovo problema in Nazionale, causato dall’infortunio, preoccupa e non poco i rossoneri.

Dalla Francia, la notizia che manda in apprensione il Milan riguarda il calciatore tra i titolarissimi di Paulo Fonseca e che, in vista dei prossimi impegni, è totalmente sotto osservazione. A riportare la notizia sull’infortunio del milanista, sono i media francesi che svelano cosa è successo al giocatore, in allenamento.

Milan preoccupato: problema in Nazionale per il giocatore

Dalla Francia, la notizia che manda in apprensione il Milan, meno la Francia, secondo quelli che sono gli aggiornamenti che arrivano da Clairefontaine, dove il giocatore poi ha anche svolto serenamente la sessione degli autografi con la sua Federazione.

Il problema, però, è che non si è allenato a causa di un problema fisico, come riportato dai media transalpini. Dalla Francia, infatti, hanno fatto sapere che il tesserato del Milan non ha sostenuto gli allenamenti, ma per una questione che preoccupa la Francia davvero poco.

A preoccuparsi della situazione, però, è il Milan. Il motivo è legato al fatto che, con o senza problema fisico, Mike Maignan scenderà comunque in campo con la Francia, nella delicata sfida contro il Belgio. E i rossoneri temono che per lui possa venir fuori una ricaduta, che sarebbe poi una conseguenza troppo grave per il proseguo del campionato.

Le condizioni del calciatore francese dopo l’infortunio

Il Milan ha diversi impegni, tra campionato e Champions League. La Francia, contro il Belgio, schiererà quasi sicuramente Mike Maignan in porta e il Milan è preoccupato per tale motivo. Al rientro dalla sosta c’è la sfida tra Milan-Udinese, ma poi arriva la Champions, il Bologna e ancora il Napoli a San Siro. Insomma, non proprio gare “da niente” considerando pure che i rossoneri hanno bisogno di una svolta totale in Champions, per rimettersi in corsa sulla qualificazione del girone unico, nel nuovo format della competizione in Europa.

Contatti diretti tra Milan e Francia: cosa filtra sull’infortunio

Il Milan ha voluto rassicurazioni sull’infortunio di Mike Maignan. Il portiere giocherà soltanto se in condizione, perché i rossoneri non hanno alcuna intenzione di perderlo poi per diverse partite. D’altro canto conterà anche la volontà del portiere stesso, se si sentirà o meno “ok” per scendere in campo e indossare i guantoni per difendere i pali della sua Francia.