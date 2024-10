Guardiola in Serie A, “Baggio come secondo”: il suo annuncio in diretta

Pep Guardiola allenerà in Serie A: il suo annuncio in diretta ha sconvolto immediatamente l’umore di tutti i tifosi.

L’attuale allenatore del Manchester City è uno dei migliori allenatori al mondo e negli anni è diventato il desiderio di tutti i top club mondiali. Ha allenato solo Barcellona, Bayern Monaco e il suo club attuale ma ha ancora moltissimi anni davanti a sé e per questo motivo potrebbe cambiare nuovamente squadra nel giro di pochissimo tempo. Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti, il suo talento è il desiderio di tutti i top club che provano a convincerlo ogni anno.

Questa sera Pep Guardiola è stato intervistato a “Che Tempo Che Fa” da Fabio Fazio e, parlando del suo futuro, si è lasciato andare anche sulla possibilità di allenare in Serie A.

Guardiola allenerà in Serie A? Le ultime

Nella sua carriera Pep Guardiola ha vinto di tutto e di più con tutte le squadre che ha allenato e ancora oggi è alla ricerca costante della vittoria di trofei importanti. Vuole diventare ancora di più uno degli allenatori più forti al mondo e il più vincente in assoluto, per questo non molla nessuna briciola ai club avversari.

Da tempo si parla del suo possibile addio al Manchester City e della nuova vita da commissario tecnico, per provare una nuova esperienza ma lui ha negato tutto.

Secondo le ultime notizie, il futuro di Pep Guardiola in Serie A non è una follia: il suo annuncio in diretta ha fatto esaltare migliaia di tifosi.

Guardiola in Serie A con Baggio: le sue parole

Pep Guardiola a “Che Tempo Che Fa” ha parlato della sua carriera da calciatore e da allenatore, ricordando le decine di successi che hanno contraddistinto la sua carriera e tutti i suoi obiettivi futuri che sono ancora tantissimi e possono accrescere ancora di più il suo palmares.

Parlando di futuro, Fabio Fazio ha incalzato Guardiola anche su una possibile avventura da allenatore in Serie A e il tecnico spagnolo ha risposto. Ma lo ha fatto in maniera scherzosa e simpatica, tirando anche in ballo il suo grande amico – e ospite in collegamento web al programma – Roberto Baggio.

“Sì, se Baggio mi fa da assistente penserò anche a un futuro in Serie A“, ha risposto Pep Guardiola che in un attimo ha acceso e poi spento i sogni e i desideri dei tifosi italiani.

Futuro Guardiola: allenatore o ct

Guardiola in Serie A era, è e resterà solo un sogno, purtroppo. Ad oggi nessuna squadra può permettersi il suo ingaggio elevatissimo e la folle richiesta di calciatori che spesso e volentieri chiede e ottiene dal Manchester City.

Per questo motivo le strade del futuro di Guardiola sono solo due: la permanenza con rinnovo al Manchester City o l’esperienza come commissario tecnico di una nazionale, probabilmente quella spagnola.