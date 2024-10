Beto torna in Serie A: giocherà la Champions con una big

L’esperienza dell’ex Udinese Beto all’Everton, in Premier League, potrebbe essere giunta ai titoli di coda ad un anno e mezzo dal suo inizio.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante portoghese starebbe seriamente valutando la possibilità di tornare in Serie A dopo l’interesse nei sui confronti di una delle squadre più forti e vincenti nella storia del calcio italiano. È principalmente questo il motivo della sua riflessione, anche perché verificandosi questo scenario, Beto passerebbe dal lottare per la salvezza in Inghilterra allo scudetto in Italia, togliendosi anche la grande soddisfazione in carriera di poter calcare i grandi palcoscenici del calcio europeo in Champions League.

Beto torna in Serie A: giocherà in una big

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Beto, che nel prossimo calciomercato invernale potrebbe lasciare l’Everton e la Premier League per tornare a giocare in Italia.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante portoghese sarebbe finito nel mirino di una big di Serie A, alla ricerca di un’alternativa di livello e di lusso del suo bomber, un po’ in difficoltà fisica ma soprattutto mentale in questo inizio di stagione. La soluzione che porta a Beto sarebbe quella ideale, anche perché oltre a conoscere già molto bene il campionato italiano, l’ex Udinese riuscirebbe a portare quella fisicità e velocità sul lungo che forse manca un po’ al reparto della squadra. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché non è detto l’Everton accetti di vendere il suo attaccante di punta, che in questo inizio di stagione è stato però escluso in diverse occasioni.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina in apertura da La Gazzetta dello Sport, tra i tanti, la Juventus starebbe valutando anche il profilo di Beto come vice Vlahovic. I numeri del portoghese in questo anno e mezzo di Premier League non sono perfetti, ma dalle parti della Continassa sono sicuro che l’ex Udinese possa dire ancora la sua in Serie A.

Stanno prendendo Beto: affare da 20MLN

La Juventus potrebbe prendere Beto come vice Vlahovic. Ovviamente i discorsi al momento sarebbero in una fase embrionale, anche perché Giuntoli e dirigenza starebbero valutando anche altri profili, pure più giovani, ma il portoghese, per costi e caratteristiche, sembrerebbe essere quello che faccia al caso di Thiago Motta.

A fronte di questo da qui a qualche settimana la situazione potrebbe anche iniziare a sbloccarsi, con l’Everton che avrebbe in tutto questo già chiarito la questione costi. Stando a dati Transfermarkt, infatti, per Beto i Toffees chiederebbero almeno 20 milioni di euro, cifra non trattabile ma che la Juventus sarebbe disposta ad investire nel momento in cui si riuscisse a piazzare altrove gli esuberi della formazione di Motta. Staremo a vedere.