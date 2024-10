Alvarez non convince l’Atletico: l’arana spedito in prestito in Serie A

Sembrava poter sbocciare un amore ai Colchoneros, ma le cose sono andate diversamente. E di questo passo, l’Arana Alvarez rischia di finire non solo ai margini dell’Atletico Madrid, ma pure della Nazionale argentina.

Attenzione però perché dall’estero fanno sapere che la possibilità sull’apertura di un addio è concreta, ma realizzabile solo attraverso un’operazione che, in Serie A, è pure fattibile.

Sono diversi i club che hanno bisogno di rifarsi completamente l’attacco, a causa di una cessione possibile importante davanti. E già a gennaio potrebbero cambiare le cose, qualora dovessero aprirsi chance di piazzare l’operazione in prestito con opzione di riscatto proprio per l’Arana Alvarez.

Calciomercato: occasione Alvarez in Serie A, non convince l’Atletico

Non convince l’Atletico Madrid, Julian Alvarez, uno dei calciatori che ha infiammato letteralmente la scorsa estate nell’operazione che lo ha visto trasferirsi dal Manchester City all’Atletico Madrid.

La verità è che poi, neppure ai Colchoneros è riuscito ad incidere, almeno fino a questo momento, con la complessa situazione che sta vivendo in classifica l’Atletico Madrid, che non riesce ad ingranare.

Dopo aver passato gli anni al Manchester City, troppo chiuso dall’ingombrante presenza di Erling Braut Haaland, anche all’Atletico vive alti e bassi. E dopo averlo pagato 75 milioni, l’Atletico non vuole vedere svalutare il suo cartellino. Pertanto, occhio all’occasione di calciomercato a sorpresa in Serie A, dove potrebbero prenderlo anche a titolo definitivo, attraverso un’operazione ben precisa.

Chi prende Julian Alvarez? La notizia dall’estero

Secondo quanto riferiscono da Fichajes.net, Julian Alvarez potrebbe trasferirsi in Serie A, attraverso un’operazione precisa: prestito secco o con obbligo di riscatto, per permettere all’Atletico Madrid di recuperare le cifre spese. E in Italia, sono ben due le squadre pronte a tale ipotesi. L’Inter e la Juventus che rispettivamente potrebbero perdere Thuram e Vlahovic, con la seconda più della prima, che avrebbe bisogno di sistemare le cose nel proprio attacco, visto che il serbo non convince.

Ultime su Julian Alvarez: c’è anche una terza opzione in Serie A

In Serie A, oltre ad Inter e Juventus, potrebbe aprirsi un’altra opzione. È quella del Napoli di Antonio Conte che, vendendo Raspadori e Simeone e considerando che Lukaku non sarà eterno, così come la permanenza di Kvaratskhelia non certissima in futuro, potrebbe piazzare il colpo da 80 milioni circa e che porterà ad Alvarez, in futuro. Ma soltanto in futuro e qualora la situazione dovesse restare invariata sulla sua valutazione di mercato, oltre al fatto che appunto, non ha ancora convinto i Colchoneros.