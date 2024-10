Serie A, partita senza tifosi: il motivo delle porte chiuse

Senza i tifosi al rientro in Serie A, dopo la sosta per le Nazionale, la notizia ferma il tifo per quanto riguarda il week-end.

Una brutta notizia per chi non potrà seguire la propria squadra del cuore, secondo quanto si è annunciato, con il prefetto che ha accolto l’invito del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

Scelta dunque già presa e, a quanto pare, sarà irrevocabile. Al fine di evitare una questione che si è già vista in questa stagione e con altri episodi, purtroppo che niente hanno a che vedere col calcio – vedi a Genova per il derby e in Napoli-Palermo, ma non solo -, la decisione che riguarda un club di Serie A.

Serie A senza tifosi: la notizia dopo gli scontri a Bologna

In Serie A si giocherà senza tifosi al seguito, questo per quanto riguarda una squadra in particolare, spiegando il motivo che riguarda il club citato sul comunicato ufficiale.

“Per colpa di qualcuno, tutti sanzionati”, come si suol dire, ed è il caso di una squadra che subisce le conseguenze di quella che è la misura di sicurezza adottata dal prefetto in Lombardia e che vede la scelta fatta a causa di alcune problematiche tra tifosi del Parma e Forze dell’Ordine, presso la stazione di Bologna, nell’ultimo appuntamento in Serie A proprio tra le due compagini emiliane.

Il derby dell’Emilia-Romagna, infatti, ha obbligato ad una decisione ben precisa, presa dal prefetto di Como: stadio chiuso per i residenti di Parma, che non potranno prendere posto nel prossimo week-end all’interno dello stadio, dovendo dunque rinunciare alla trasferta di sabato 19 ottobre, partita in programma alle ore 15.

Porte chiuse in Serie A: il comunicato

Il comunicato ufficiale è arrivato, in merito alla decisione sulla tifoseria dei crociati, residenti a Parma, per Como-Parma. Ecco quanto recita, la decisione ufficiale, da comunicato: “Ravvisata la necessità di adottare misure di sicurezza per la tutela della sicurezza pubblica. Preveniamo così il rischio, in occasione della partita di Serie A tra Como-Parma, in programma sabato 19 alle ore 15. Vietata dunque la vendita dei biglietti ai residenti della Provincia di Parma”.

Il motivo della sanzione: allo stadio non ci saranno i tifosi crociati

Non ci saranno i tifosi crociati, residenti a Parma dunque, per la sfida contro il Como. Il motivo è legato agli scontri nell’ultimo week-end, che vedono così tale provvedimento. Gli scontri con le forze dell’ordine, da parte di una frangia dei tifosi crociati secondo quello che rivelano gli organi di stampa, ha obbligato il Prefetto a tale decisione.