Red Bull compra il club, sarà gestito da Klopp

Colpo di scena clamoroso quello che riguarda la scelta di Red Bull che ha deciso di investire il proprio capitale nuovamente nel mondo del calcio e nell’acquisto di un nuovo club, tutto nelle mani di Klopp.

La nota azienda austriaca non ha intenzione di fermarsi ed è pronta a continuare a ‘mettere le ali’ come dice nella nota pubblicità perché c’è intenzione di provare a prendere sempre di più il controllo nel mondo del calcio. Dopo aver comprato in Europa club come Salisburgo e Lipsia, investendo in altri club anche nel campionato brasiliano, MLS e in Africa, ora c’è voglia di continuare in Europa con un nuovo club che sarà acquistato da Red Bull.

Red Bull compra un nuovo club e mette nelle mani di Jurgen Klopp la gestione per provare a renderlo uno dei migliori in Europa, bisognerà partire però con gradi dal basso per cercare di fare la storia, perché ora arrivano importanti notizie che riguardano il futuro della società che sta passando nelle mani della nota azienda austriaca.

Red Bull compra il club, lo gestirà Klopp

Le notizie corrono veloci e ora ci sono importanti conferme in merito a quello che sarà un grande investimento per mettere paura agli altri club. Perché c’è voglia in una delle capitali d’Europa di fare la storia da parte di Red Bull che vuole comprare il club e gestirlo al meglio con Klopp.

Dopo aver lasciato il Liverpool scrivendo la storia e vincendo tutto ora Jurgen Klopp ha deciso di prendersi una pausa e forse di ritirarsi dal ruolo di allenatore e dal mondo del calcio, ma è durato davvero poco. Perché proprio nei giorni scorsi il grande allenatore tedesco ha firmato con Red Bull entrando a far parte del progetto della nota azienda austriaca per fare la storia con un nuovo club.

E’ pronta la mossa da parte di Red Bull che vuole spaventare il Paris Saint-Germain di Nasser Al-Khelaifi perché c’è l’intenzione di andare ad investire proprio nella capitale francese e comprare il Paris FC, la seconda squadra di Parigi che ad oggi milita in Ligue 2.

C’è la volontà da parte della famiglia Arnault, la più ricca di Francia e una delle prime al mondo, con Bernard Arnault di andare ad investire insieme a Red Bull per comprare il Paris FC e portarlo in pochissimo tempo tra le migliori squadre del paese e d’Europa. Il Paris Fc potrebbe essere comprato da Red Bull e Bernard Arnault per poi passare in gestione a Jurgen Klopp.