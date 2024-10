Milan: nuovo acquisto dal Torino, c’è l’annuncio

Nuovi aggiornamenti di calciomercato che riguardano il Milan. C’è un nome nuovo per i rossoneri, che arriva direttamente da Torino. Ecco tutti i dettagli.

Annuncio a sorpresa da parte del calciatore che ha rotto il silenzio parlando degli interessi da parte di altre società. In particolar modo, il centrocampista si è soffermato sul Milan che l’ha messo nel mirino in vista del mercato di gennaio 2025.

Alla ricerca di un sostituto di Bennacer, che starà fuori per parecchio tempo, la dirigenza ha individuato il profilo del giocatore che è in grado di sostituire l’algerino.

Il Milan dovrà fare qualche operazione nel corso della prossima sessione di mercato. A maggior ragione se le cose dovessero cambiare, con l’esonero di Fonseca e l’arrivo di un nuovo allenatore.

Le prossime settimane saranno decisive per quanto riguarda il destino del tecnico portoghese, che gode comunque della fiducia da parte dello staff dirigenziale rossonero.

La società, per aiutare l’allenatore, è pronta a fare dei sacrifici a gennaio per migliorare l’organico e aggiungere talento alla rosa del Milan.

Chi vuole prendere il Milan a centrocampo?

Il nome nuovo, sul tavolo della dirigenza rossonera, riguarda il centrocampista di proprietà del Torino che può lasciare i granata a fronte di una proposta importante.

Valutazioni in corso da parte del Milan che ha messo il calciatore nel mirino. Di questo ed altro ne ha parlato lo stesso regista, che è protagonista anche in Nazionale con l’Italia.

Spalletti, infatti, ha deciso di puntare fortemente su di lui per completare la mediana insieme a Tonali e Frattesi.

Ecco le ultimissime notizie sul futuro di Samuele Ricci che è stato accostato di recente anche al Milan. Arriva l’annucio da parte del giocatore.

Ricci al Milan? Le parole del centrocampista

Protagonista in Nazionale, con la maglia dell’Italia, dal ritiro il giocatore del Torino Samuele Ricci ha parlato del suo futuro. Ecco le dichiarazioni rilasciate nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Rai Sport

“Milan e Manchester City interessati? Mi fa tanto piacere però conosco bene il calcio. Quando le cose vanno bene vieni accostato ai migliori club al mondo, questo sicuramente ti gratifica perché significa che altri apprezzano il tuo lavoro. La squadra intrapresa è quella giusta, adesso tocca a me continuare a fare bene”.

“Regista? Devo ancora migliorare in alcune cose. Ho giocato da mediano in passato però in fase di posizionamento devo lavorare ancora un po’. Ciò fa davvero tanta differenza. Con mister Vanoli mi trovo bene, mi manda sempre di video”.

“Torino? I tifosi meritano qualcosa in più perché stiamo parlando di un club importante che ha una storia imparagonabile con altri. E’ giusto che i tifosi siano esigenti. Noi dobbiamo provare a ripagare la loro fiducia in campo”.