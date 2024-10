Maldini bloccato da un club di Serie A, lo prendono subito

E’ il momento di fare la storia proprio come hanno fatto sue padre e suo nonno e ora può arrivare la svolta per il futuro e la carriera di Daniel Maldini.

Il giovane talento italiano che ha appena compiuto 23 anni ha appena iniziato ad avere continuità nelle prestazioni e ora vuole continuare per cercare di dare una svolta anche dal punto di vista realizzativo. Per farlo dovrà continuare a lavorare ma adesso può arrivare la sua prima vera grande occasione che può cambiare per sempre il futuro di Daniel Maldini.

Dopo aver fatto una buona stagione lo scorso anno con il Monza (arrivato a gennaio dopo 6 mesi difficili all’Empoli) adesso per Daniel Maldini stanno arrivando conferme.

Perché il giocatore continua a lavorare sodo e ottenere buoni risultati personali e sta cercando di trascinare il Monza che ha puntato su di lui approfittando del contratto in scadenza e comprandolo dal Milan per 4 milioni. Adesso però potrebbe arrivare una chiamata di una big.

Calciomercato Serie A: comprano Daniel Maldini subito

Perché ora ciò che vuole fare Daniel Maldini è continuare ad ottenere risultati positivi e importanti dal punto di vista delle prestazioni, ma anche cercare di migliorare dal punto di vista dei gol per aiutare il Monza e convincere sempre di più tutti per il futuro.

Adesso è arrivata anche la chiamata della Nazionale con il ct Luciano Spalletti che ha voluto puntare su di lui e premiarlo per quello che ha mostrato anche in questo inizio di stagione. Ci sono delle novità importanti visto che ora le grandi squadre stanno osservando concretamente Daniel Maldini.

Ora ha davvero conquistato tutti Daniel Maldini che dopo il passato al Milan di tutta la sua famiglia potrebbe avviare una storia diversa ora per il futuro visto che la nuova società si è liberata sia di suo padre che di lui. Ecco che allora in Italia lo osservano tanti club e su tutti ci sono anche le grandi rivali come Inter e Juventus.

In estate Lazio e Fiorentina avevano provato a prenderlo, ma Adriano Galliani ha anticipato tutti portandolo al Monza e ora il suo valore è già di 15 milioni di euro. Ora c’è un vero piano da parte di Inter e Juventus che si stanno già muovendo in queste settimane per bloccare Daniel Maldini subito per farlo arrivare poi la prossima estate.

Il Milan però c’è sempre di mezzo perché ha conservato il 50% sulla futura rivendita e il diritto di pareggiare una eventuale offerta per riprendere Daniel Maldini. Al momento però ora sembra che Juve e Inter siano in vantaggio per prenderlo già in questi mesi e lasciarlo al Monza, per poi aspettarlo dalla prossima estate.