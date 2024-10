Juventus: grande ritorno a gennaio, l’annuncio dell’agente

Ritorno di fiamma dei bianconeri, che sono pronti a fare un passo indietro per accogliere nuovamente alla Juventus il calciatore.

Arrivano nuove indiscrezione di mercato che riguardano la Juventus che è pronta a definire questa operazione nostalgia. Infatti, secondo le ultime notizie, pare che Giuntoli stia pensando anche al ritorno dell’ex per rinforzare la rosa dei bianconeri.

La Juventus sarà una delle squadre che nel mercato di gennaio dovrà ritoccare la rosa e aggiungere maggiore talento alla rosa a disposizione di Motta.

Gli infortuni di alcuni big, come Milik e Bremer, obbligano Giuntoli a rivedere alcune cose ed è per questo motivo che è tornato di moda per la Juventus il nome di un ex che è pronto a tornare a Torino per mettersi di nuovo a disposizione di Motta.

E’ tutto da vedere. Intanto, la strategia dei bianconeri è chiara. C’è un cambio imminente da parte della Juventus che può stravolgere le proprie scelte a seguito dell’infortunio del calciatore.

Infatti, adesso in difesa è vera e propria emergenza. La società ha già deciso di non ricorrere al mercato dei giocatori svincolati. Intende proseguire con questa rosa almeno fino a dicembre.

All’apertura della sessione invernale sarà fatto un ritocco, con un grande ritorno alla Juventus. Operazione che può andare in dirittura anche con l’ok del calciatore, che in questo momento si trova in prestito all’Ajax.

Di questa situazione ne ha parlato l’agente, che ha rilasciato una lunga intervista in cui ha svelato la volontà della Juventus riguardo questa decisione di riprendere il giocatore a gennaio.

L’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, è stato intervistato da Juventusnews24. Il procuratore ha fatto il punto della situazione riguardo il futuro del suo assistito, che è ancora di proprietà della Juventus ma che è attualmente in prestito all’Ajax.

C’è la possibilità che Rugani possa tornare a gennaio alla Juventus? A seguito dell’infortunio di Bremer, infatti, le strategie in casa bianconera sono cambiate.

“Dico la sincera verità, penso che Rugani continuerà la sua esperienza in Olanda all’Ajax. Non penso ci possa essere un ritorno anticipato a Torino. Anche per la Juventus vale lo stesso, non è una questione tecnica ma anche perché loro hanno altre idee in quella zona di campo”.