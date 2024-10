Juventus, dalla Serie A il sostituto di Bremer: ma ai tifosi non va giù

L’infortunio di Gleison Bremer ha rovinato totalmente i piani della Juventus per il presente e per il futuro: ora i bianconeri pescano dalla Serie A.

I bianconeri hanno perso il perno portante della difesa e anche uno dei migliori difensori dell’intero campionato e qualche difficoltà si è già palesata nella partita contro il Cagliari. A gennaio urge l’innesto di un nuovo difensore centrale che possa sostituire degnamente il centrale brasiliano e che possa dare garanzie e certezze al reparto arretrato di Thiago Motta. Ci sono molti nomi sul tavolo ma ora è arrivato un consiglio importante che Giuntoli pensa di seguire.

Sarà importante scegliere il profilo giusto e ora la Juventus sta guardando in Serie A per chiudere il colpo in difesa e sostituire Bremer.

Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa per la difesa

La Juventus ha necessariamente bisogno di un nuovo difensore centrale che possa sostituire Bremer. L’infortunio al crociato terrà il centrale brasiliano fuori per il resto della stagione e questo ha reso certamente più difficile la corsa allo Scudetto della squadra di Thiago Motta. Senza un difensore con la sua esperienza e qualità è chiaro che il reparto arretrato perde molto ma Giuntoli è già alla ricerca del sostituto.

Ci sono molti nomi sul tavolo ma ora è arrivato un consiglio spassionato da parte dell’ex difensore italiano Christian Panucci che non ha dubbi su un profilo che potrebbe far bene in bianconero.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus guarda in Serie A per il nuovo difensore centrale da regalare a Thiago Motta.

Panucci consiglia un difensore alla Juventus: dalla Serie A

Ci sono molte idee per la Juventus per trovare un nuovo difensore centrale su cui puntare per sostituire Gleison Bremer. L’ultima, in ordine di tempo, arriva da Christian Panucci, ex difensore di Roma e Real Madrid ma anche ex commissario tecnico dell’Albania.

“Ismajli farebbe bene alla Juventus”, ha rivelato Christian Panucci nell’intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport. “È diventato uno dei migliori difensori della Serie A ed è un ragazzo eccezionale: è per fare il salto in un grande club“.

Le sue parole su Ismajli sono ricche d’orgoglio, visto che è stato il primo a lanciarlo in Nazionale dopo averlo scoperto all’Hajduk Spalato quando era ct dell’Albania.

Ismajli alla Juventus: le cifre dell’affare

Ismajli è nel mirino della Juventus ma i tifosi non sono d’accordo. Da giorni circola il suo nome e da giorni sui social si è scatenata la polemica perché molti bianconeri vorrebbero un difensore di fascia alta e non un ragazzo di 28 anni con esperienza solo con squadre medio-piccole.

L’Empoli e la Juventus, intanto, sono già a colloquio per capire il futuro di Ismajli, che ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe essere il colpo low cost della Juve, a 2-3 milioni di euro.