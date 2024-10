Inzaghi-Inter, ciclo finito: ecco dove allenerà

Simone Inzaghi è riuscito a consacrarsi come allenatore all’Inter ed è riuscito a vincere di tutto in Italia, per poco non ha vinto anche in Europa il trofeo più ambito come la Champions League, ma ora può andare via.

Perché già l’ultima trattativa di rinnovo di contratto tra Inzaghi e l’Inter non è andata come si immaginavano le parti, con qualche difficoltà di troppo a trovare il giusto accordo che poi è arrivato con una nuova scadenza fissata nel 2026, ma occhio a quello che può accadere in futuro già in vista dei prossimi mesi.

A fine di questa stagione Inzaghi arriverà con il contratto ad 1 anno dalla scadenza ma ci sono delle importanti notizie che ora riguardano quello che può accadere proprio nei prossimi mesi perché sembra che l’Inter e l’allenatore possano seriamente separarsi in maniera definitiva questa volta.

Calciomercato Inter, Inzaghi va via: allenerà un’alta big

Da anni ormai il lavoro di Simone Inzaghi è sott’osservazione dei migliori club del mondo perché ci sono delle importanti notizie che riguardano ora il futuro dell’allenatore che può lasciare l’Inter per firmare con una nuova squadra.

Come rivelato da calciomercato.com sembra essere arrivato alla fine di un ciclo Simone Inzaghi con l’Inter. Perché il club nerazzurro non ha ancora parlato di nessun nuovo contratto con il proprio allenatore e ora ci sono serie notizie che lo riguardano.

Pare che il prossimo anno, ad un anno dalla scadenza di contratto, possa anche esserci un addio anticipato tra Inzaghi e l’Inter perché ci sono altri club interessati che possono pensare di promettere un nuovo e ricco contratto all’allenatore italiano.

Adesso ci sono aggiornamenti in merito visto che Simone Inzaghi può lasciare l’Inter per approdare in Premier League. Perché il tecnico è finito nel mirino di alcune società che possono seriamente pensare di puntare su di lui il prossimo anno e sembra difficile che il tecnico possa iniziare una nuova stagione con un club come l’Inter sapendo di andare in scadenza di contratto.

Vedremo alla fine di questa stagione, a prescindere da come andrà, se alla fine ci saranno i presupposti tra Inzaghi e l’Inter per continuare insieme ancora una volta. Ad oggi sembra davvero difficile che questa possibilità si possa concretizzare. Anche la stessa società nerazzurra sta cercando già di muoversi per cercare di capire chi possa essere nel caso il suo sostituto.