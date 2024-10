Infortunio ed emergenza Milan: lungo stop

Dopo l’allarme lanciato dagli Stati Uniti su Pulisic, c’è una situazione diversa che manda in apprensione il Milan sulla questione infortuni.

Nel corso della mattinata sono emerse notizie circa le condizioni dei calciatori rossoneri, con un lungo stop che preoccupa e non poco Paulo Fonseca, che sta provando a lavorare in questa settimana di sosta per le Nazionali, con i calciatori che non sono partiti con le rispettive Federazioni.

Al rientro dalla sosta ci sarà da battagliare e non va dimenticato che, nell’ultima giornata in Serie A, il Milan è caduto a Firenze contro i viola e rischia di veder lontana la prima posizione. Una posizione, in cima alla classifica, che vuole riavvicinare attraverso i risultati in campo, ma i rossoneri hanno un problema interno alla rosa che riguarda la lista degli infortunati, con un lungo stop previsto per alcuni.

Emergenza infortuni e lungo stop: c’è un problema al Milan

Adesso che si torna in campo, praticamente tra sette giorni, i rossoneri dovranno fare i conti con alcuni problemi interni alla rosa. C’è chi non ha praticamente quasi mai giocato, nonostante l’investimento in estate, ed è Strahinja Pavlovic. L’ex Salisburgo è costato 20 milioni circa, ma non è in condizione.

Il Milan deve fronteggiare diverse situazioni, con alcuni giocatori che rischiano di restare fuori ancora a lungo, non essendo a disposizione per alcune partite.

L’infermeria di Casa Milan è affollata in questo momento, tant’è che due o tre titolari rischiano di non esserci al rientro dalla sosta, dovendo fare i conti con un’emergenza infortuni e il possibile lungo stop che riguarda il Milan.

Chi resta fuori per infortunio? Le condizioni da Casa Milan

A riportare le ultime notizie sulle condizioni in casa Milan, riguardo la situazione sugli infortuni, è Il Corriere dello Sport, che ha spiegato per bene l’apprensione che si vive con Fonseca in panchina. Alcuni giocatori potrebbero rientrare addirittura solo contro il Napoli, saltando quindi Udinese, Club Brugge in Champions League e poi il Bologna. Spera infatti, Fonseca, di recuperare Calabria, Loftus-Cheek e Sportiello, per il Napoli. Florenzi e Bennacer rientreranno, come già risaputo, solo a gennaio.

Cambia il Milan a causa degli infortunati: come giocherà Fonseca

Può cambiare modulo, addirittura, Fonseca. Il motivo è legato all’emergenza infortuni e alla possibilità di passare a tre dietro. Da capire chi prenderà il posto di un altro, all’interno della rosa del tecnico portoghese. Per ora, tra le probabili formazioni di Milan-Udinese, si vede un 4-3-3, che potrebbe cambiare in base a quelle che saranno le condizioni in allenamento dei diversi giocatori e che potrebbe portare alla rivoluzione con difesa a tre, escludendo Terracciano dalle scelte.