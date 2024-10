Esonero in Serie A durante la sosta: il sostituto è l’ex Roma

Non passa in sordina quella che è la situazione legata all’esonero in Serie A, in questo momento di stop per le Nazionali.

Perché la situazione era complessa al momento della pausa nello scorso week-end, dopo l’ultima giornata in Serie A e non è che la classifica cambia, stando oggi a bocce ferme. E ne sono consapevoli i diversi allenatori coinvolti in quella che è la fase critica della stagione, con la classifica che non premette nulla di buono.

Tant’è che, al rientro dalla sosta, potrebbero arrivare stravolgimenti in diverse panchine in Serie A. Ma ce n’è una in particolare, sulla quale è completamente a rischio esonero la situazione per il proprio allenatore. E questa mattina, a riportare le notizie sugli allenatori liberi, sono i colleghi di Tuttomercatoweb. C’è un tecnico, tra gli altri, pronto ad una nuova esperienza, ai massimi livelli in Serie A, ed è l’ex Roma.

Ritorno in panchina dopo l’esonero: l’ex Roma pronto al grande salto

In Serie A ci sono diverse squadre a rischio esonero e questa sosta per le Nazionali porta ad attente valutazioni riguardo una delle stesse panchine, non più saldissime.

Perché in fondo alla classifica ci sono le situazioni del Monza, del Genoa e del Venezia in particolar modo da valutare e la soluzione, in caso di esonero, potrebbe arrivare con l’ex Roma.

Fu accostato anche alle big del nostro campionato, per poi restare fermo e senza squadra. Adesso però è a caccia di una grande occasione e l’ex allenatore del Pisa, nonché storico centrocampista ex Roma e della nostra Serie A, potrebbe allenare nel massimo campionato italiano, subentrando proprio su una panchina in Italia.

Aquilani in Serie A: l’opzione dopo l’esonero

Aquilani può sbarcare dunque in Serie A, qualora dovesse venir fuori l’esonero per il tecnico. Tra i rumors, in queste settimane, sono circolate quelle sull’addio di Alberto Gilardino, che però ha ancora un credito di fiducia da parte della società dei Grifoni, che gli darà un’altra occasione nel prossimo week-end, prima di mandarlo via. Il Genoa, in questo momento, è terzultimo in classifica, a soli 5 punti trovati in 7 partite. Pertanto, se dovesse arrivare una nuova sconfitta – dopo aver perso il derby, pesantissimo colpo, in Coppa Italia -, contro il Bologna, i Grifoni procederanno con l’esonero. E, a quel punto poi, la prima soluzione è quella di Aquilani.

Aquilani e non solo: c’è un “usato garantito”

C’è un “usato garantito” in Serie A, qualora non dovesse essere Aquilani il sostituto diretto di Gilardino. Si tratta di Davide Ballardini, che ha sempre fatto bene da subentrato e che ha già vissuto un’esperienza al Genoa, in passato.