Esonero in Italia: è ufficiale, il sostituto è l’ex Juve

È arrivata la notizia ufficiale, con comunicato annesso, sull’esonero in Italia nel corso di questa sosta per le Nazionali.

L’ex Juve è stato sin da subito il primo nome per subentrare alla panchina, nella società che ha scelto di separarsi dal proprio allenatore dopo la tremenda sconfitta venuta fuori nel corso dell’ultima giornata di campionato.

Una soluzione che si è valutata nel corso di questa settimana di pausa dei campionati e che vede ora l’ex allenatore della Juventus come principale candidato per un ruolo in panchina, in uno storico club italiano.

Ufficiale l’esonero: fatale l’ultima pesante sconfitta

L’allenatore di Castelfranco Veneto è il primo nome per la panchina, adesso che si è ufficializzato l’esonero in Italia.

Proprio nel corso di questa giornata, le notizie sul sostituto dopo l’annuncio ufficiale sul licenziamento del proprio allenatore che, la società, ha disposto dopo la larga sconfitta dell’ultima giornata.

Fatale infatti la sconfitta in Serie B per il tecnico che, dopo aver preso sei gol contro il Sassuolo, si è trovato non solo coinvolto nelle ultime posizioni di classifica, ma anche in una profonda valutazione societaria che ha portato, infatti, all’esonero. In questa sosta, la società di Serie B ha infatti ufficializzato il tutto per Edoardo Gorini, esonerato dal club.

Il comunicato ufficiale sull’esonero

Quello che segue, è il comunicato ufficiale del club italiano sull’esonerato Gorini: “Il Cittadella comunica l’esonero del suo allenatore. Mister Gorini va ringraziato per la serietà, la professionalità e la passione che ha dato al nostro club, in queste stagioni. Roberto Musso guiderà assieme allo staff gli allenamenti, fino a nuovo ordine”. Si attende dunque il comunicato sul sostituto, in quella che risulta essere una scelta storica: mai il club – sotto questa gestione – aveva esonerato, nella sua storia, un allenatore.

Esonero in Italia: il sostituto è l’ex Juventus

L’ex Juventus, che allenava la formazione Primavera, è il primo candidato a subentrare dopo l’esonero di Edoardo Gorini. In Serie B, dopo la sconfitta con il Sassuolo per 6-1 al Mapei Stadium, il Cittadella ha deciso di esonerare il suo allenatore. E adesso, al suo posto, Alessandro Dal Canto. L’ex Juventus, che ha guidato i giovani – predecessori della Next Gen bianconera -, ha anche guidato la Nazionale Under 17, ormai diversi anni fa e, ripartendo proprio dal Cittadella, vivrebbe un’esperienza importante in Serie B, con l’obiettivo di risalire la classifica e piazzarsi tra le squadre che parteciperanno ai play-off alla fine di questa stagione, come è accaduto diverse volte per la società in questione che ha sfiorato la Serie A in parecchie occasioni. A riportare la notizia su Dal Canto al Cittadella è Tuttomercatoweb.