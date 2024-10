Emergenza Milan, Fonseca ne fa fuori due: ritorno di fiamma per gennaio

Il Milan è in emergenza totale in questo momento, con grosse difficoltà che stanno prendendo piede e rischiano di compromettere il futuro.

La società rossonera sta provando a migliorare la situazione ambientale e con obiettivi di altissimo livello ma fino a questo momento i risultati non sono stati soddisfacenti tanto quanto ci si aspettava e per questo motivo sono nate delle difficoltà anche nella gestione del gruppo, come è ormai noto e palese. E a gennaio ci saranno ulteriori movimenti di mercato, perché Fonseca ha bisogno di calciatori che possano fare la differenza e diventare determinanti.

Il futuro del Milan è ancora tutto da scrivere e potrebbero esserci delle novità importanti, visto che la dirigenza si sta già muovendo per trovare la soluzione a tutti i problemi.

Calciomercato Milan, novità in entrata: le ultime

Il Milan sta studiando qualche colpo nuovo da inserire nella rosa per riuscire a porre fine alla crisi che si fa viva a momenti alterni in questo periodo della stagione e che sta rovinando i buon umore che c’era prima dell’inizio del campionato.

Per Paulo Fonseca non è assolutamente semplice gestire una situazione del genere e le mille difficoltà si stanno trasportando sia sul campo che nello spogliatoio, visto che ci sono stati non pochi problemi da risolvere nell’ultimo periodo.

Per gennaio il Milan sta già valutando altri colpi di mercato: secondo le ultime notizie c’è un ritorno di fiamma importante per la mediana.

Milan, nuovo colpo americano? Cardoso piaceva già in estate

Il Milan sonda il terreno per un nuovo centrocampista centrale. I rossoneri sono già al completo in quel reparto ma solo numericamente, perché Paulo Fonseca non è totalmente felice dell’apporto che i centrocampisti stanno dando alla squadra.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, a gennaio il Milan farà un nuovo tentativo per Jhonny Cardoso, centrocampista del Betis Siviglia che piaceva già in estate ma per il quale non ci sono state chance di acquisto per tempistiche e soprattutto per motivi economici.

Cardoso è il primo nome sulla lista, anche prima di Ricci, e vale anche per una questione di “marketing”, visto che il classe 2001 è una star negli USA e con Pulisic e Musah potrebbe creare un trio perfetto per le casse rossonere con i proventi derivanti dall’America.

Cardoso al Milan: fatti fuori Loftus-Cheek e Bennacer

L’arrivo di Cardoso al Milan dipenderà dal futuro di Bennacer e Loftus-Cheek. L’algerino tornerà in campo tra più di un mese ma non è il prototipo di centrocampista che piace troppo a Fonseca, e per questo a gennaio può essere ceduto all’estero per una buona cifra. Allo stesso tempo, Loftus-Cheek ha ormai perso il posto da titolare per la presenza di Fofana e di Morata da trequartista.

Cardoso vale 20 milioni di euro: il Betis non scenderà sotto quella cifra e non lo cederà in prestito, se non con obbligo di riscatto.