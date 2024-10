Calciomercato Juventus, intreccio con il Real Madrid e Alexander-Arnold

La Juventus è già molto attiva sul calciomercato e ora si sta aprendo un intreccio clamoroso con Alexander-Arnold e il Real Madrid.

I bianconeri sono già pronti a migliorare la rosa per puntare a obiettivi molto importanti sia in Serie A che in Champions League. La rosa è sicuramente già molto forte e ben attrezzata per arrivare a situazioni che possano rendere felice anche la tifoseria, desiderosa di arrivare alla fine della stagione con tanta serenità verso il futuro.

Il calciomercato della Juventus è intrecciato anche con quello di tutte le altre big europee e ora si stanno aprendo clamorosi scenari.

Calciomercato Juventus, intreccio con il Real Madrid

La Juventus sta sondando il terreno per il mercato e per migliorare la rosa in vista del futuro. Ci sono molte situazioni complicate da dover gestire per i bianconeri che ora sono chiamati a una stagione di altissimo livello per poter puntare a grandi obiettivi.

Dopo l’infortunio di Bremer si è iniziato a parlare di nuovi innesti nel reparto difensivo ma pian piano potrebbero nascere anche altre esigenze che sono anche di natura economica.

Secondo le ultime notizie di mercato, c’è un intreccio clamoroso che riguarda la Juventus e il Real Madrid e due calciatori di livello assoluto.

Juventus, telefonata con Cambiaso: lo vogliono al Real Madrid

La Juventus si gode i suoi giovani talenti e immagina un futuro vincente che si può costruire sulle solide basi con tutti i giovani bianconeri. La situazione è sicuramente rosea e molto importante ma non mancano chiamate dall’esterno che possono stravolgere gli obiettivi e i piani dei bianconeri.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus e il Real Madrid hanno avuto colloqui sia in estate che in questo momento della stagione per Andrea Cambiaso. L’infortunio di Dani Carvajal ha rovinato la stagione dei madrileni che ora cercano un nuovo terzino destro che possa migliorare la squadra di Carlo Ancelotti.

Per il Real Madrid è corsa a due: sulla lista ci sono Andrea Cambiaso e Trent Alexander-Arnold e per questo si sta creando un grosso intreccio tra i tre club che può portare a risvolti davvero clamorosi.

No della Juventus e di Cambiaso: non vuole andare al Real Madrid

Tra il bianco e il bianconero, Cambiaso sceglie la seconda opzione. Sembrerebbe strano e incredibile eppure Tuttosport rivela che il calciatore italiano ha le idee molto chiare circa il suo futuro. Vuole restare alla Juventus, vuole diventare bandiera e capitano nel futuro e per questo motivo ha declinato, così come ha fatto il club bianconero, la richiesta dei Blancos.

Alexander-Arnold, dunque, diventa la prima opzione del Real Madrid per gennaio per trovare un nuovo terzino destro e regalare a Carlo Ancelotti ciò che manca in questo momento: esperienza e qualità.