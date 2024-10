Calciomercato, i fratelli Esposito insieme in A: titolari nella big

La parabola dei fratelli Esposito sta iniziando a diventare molto importante e ora la big pensa al doppio acquisto in attacco per renderli titolari.

Con Empoli e Spezia i due giovani attaccanti italiani stanno iniziando a porre le basi per un futuro eccezionale e finalmente sembrano aver trovato la dimesione adatta per riuscire a esprimersi su buonissimi livelli. Le prestazioni messe in piedi fino a ora hanno fatto sì che molte squadre si iniziassero a interessare a loro e per questo si è iniziato a parlare di un futuro diverso per i due fratelli.

Sebastiano e Pio Esposito insieme in una big di Serie A è possibile? L’idea è viva e presto potrebbe prendere forma e diventare realtà.

Calciomercato, gli occhi della big sui fratelli Esposito

Sebastiano Esposito sembra aver trovato la squadra adatta alle sue qualità e l’allenatore giusto per esplodere definitivamente. Dopo un lungo girovagare con prestiti vari tra Serie A e Serie B, dove è sempre riuscito a fare abbastanza bene, ora sembra aver trovato la strada giusta con l’Empoli. D’Aversa gli sta dando modo di mettere in mostra le sue qualità e lui sta ripagando con gol e prestazioni eccezionali la fiducia del tecnico e della società.

Pio Esposito, invece, milita in Serie B con la maglia dello Spezia e a 19 anni sta iniziando a far vedere tutto il suo talento nella serie cadetta, avendo messo già a segno 4 gol nelle prime partite di Serie B.

Secondo le ultime notizie di mercato, Sebastiano e Pio Esposito sono stati individuati come nuovi attaccanti del top club di Serie A.

I fratelli Esposito coppia d’attacco in Serie A: le ultime

Il talento dei fratelli Esposito non è mai stato messo in dubbio o in discussione. Se Salvatore, classe 2000 e più grande dei tre, pare aver trovato la sua dimensione perfetta in Serie B con la maglia dello Spezia, il 2002 Sebastiano e il 2005 Pio sono pronti a dimostrare ancora meglio le proprie qualità e a fare il definitivo salto di qualità.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’Inter sta pensando al doppio ritorno degli Esposito per completare l’attacco nella prossima stagione. Andranno via Arnautovic e Correa e la dirigenza vuole puntare su calciatori giovani e che non incidano troppo sulle casse del club.

Per questo motivo Sebastiano e Pio Esposito sono diventati oggetto di monitoraggio attento per l’Inter in vista della prossima stagione.

Giovani, forti e italiani: perché l’Inter rivaluta gli Esposito

L’Inter pensa al ritorno e al reintegro definitivo in rosa di Sebastiano e Pio Esposito. Sono entrambi in prestito a Empoli e Spezia per questa stagione e stanno mettendo in mostra tutte le loro qualità. Rispettivamente 2002 e 2005 sono pronti per affacciarsi al grande calcio ormai e per questo motivo l’Inter li sta valutando come attaccanti di scorta da far maturare e lanciare definitivamente alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram.

Il ritorno degli Esposito all’Inter è una possibilità concreta che molto presto può diventare realtà e può permettere ai due fratelli di affermarsi a grandi livelli anche in Serie A.