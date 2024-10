Balotelli in Serie A: con lui un altro acquisto, doppio colpo

A volte si torna e a volte si torna in coppia. È il caso di Mario Balotelli, ma non solo, in un club di Serie A.

Super Mario è il tema caldo per quanto concerne il calciomercato in Italia, tra i club in Serie A, che attingono alla lista degli svincolati per sistemare quella che è la complessa situazione che vivono in rosa.

Il nome di Balotelli è stato accostato al Torino, ma non c’è solo l’ex calciatore della Nazionale ad intrigare un club che, in questo momento di forte difficoltà legato a quella che è la situazione infortuni, può puntare forte su più colpi.

Calciomercato: Balotelli e non solo in Serie A, doppio ritorno

Come racconta Tuttosport, la tifoseria non lascia sola la squadra, in questo momento di tremenda difficoltà. Striscioni esposti al centro di allenamento, a sostegno proprio della squadra, sottolineando come il DNA del club sia fatto di sacrificio e lavoro.

Quello che chiederebbero da Mario Balotelli, così come da un altro acquisto in procinto di arrivare al club.

Perché il ritorno in Serie A potrebbe essere doppio, considerando che non c’è solo Balotelli tra le idee di uno storico club di Serie A che vorrebbe vedere una “reazione” dalla propria formazione. Dopo alcuni infortuni non di poco conto, ecco che la società potrebbe intervenire proprio sul calciomercato, dalla lista degli svincolati.

Balotelli in Serie A: con lui un altro acquisto

Con Mario Balotelli, racconta la stessa fonte, potrebbe far ritorno in Serie A un altro calciatore. Una vecchia conoscenza del nostro calcio ai massimi livelli italiani, considerando che sulla trequarti ha ben figurato nella sua vecchia esperienza al Cagliari. Il club, con il quale ha continuato ad allenarsi fino allo svincolo definitivo degli ultimi giorni di agosto, lo ha reso un calciatore infatti libero di accordarsi con un’altra squadra. L’ex PSV e appunto Cagliari, assieme a Balotelli, potrebbe diventare il nuovo innesto del Genoa. Si tratta dell’uruguaiano Gaston Pereira.

Non solo Balotelli: come giocherà il club di Serie A

La formazione tipo del Genoa, con Balotelli e Gaston Pereiro, andrebbe a cambiare. Non nell’assetto tattico, bensì nello schieramento dei titolari di Alberto Gilardino. Qualora dovessero presentarsi in forma, l’undici titolare vedrebbe ai Grifoni la presenza di Balotelli a guidare l’attacco assieme a Pinamonti, altrimenti con i due ad alternarsi. Discorso analogo per Gaston Pereiro che, sulla trequarti offensiva, andrebbe a prendere il posto di Miretti e a fare da sottopunta. Da capire, poi, se sarà attacco a due o punta centrale con l’ex Cagliari alle spalle.