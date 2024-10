Addio Chukwueze: il Milan ha già scelto il sostituto

Clamorosa svolta in casa Milan, riguardo la cessione di Chukwueze che potrebbe fare spazio ad un nuovo attaccante. Ecco di chi si tratta.

I rossoneri sono pronti a cedere il laternale, che ha deluso in questa sua esperienza al Milan. Ecco perché, la dirigenza valuta la possibiità di ingaggiare un nuovo esterno offensivo che possa sostituire all’occorrenza Pulisic.

Ecco nuovi aggiornamenti riguardo il nome a sorpresa che ha nel mirin Moncada che è sempre pronto a prendere e portare al Milan dei giovani talenti.

Dopo le indiscrezioni di mercato relative al possibile colpo a centrocampo, i rossoneri sono a lavoro anche per migliorare l’attacco visto che Fonseca predilige un gioco offensivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, la società sta valutando la possibilità di cedere Chukwueze e di sostituirlo con un altro calciatore che potrebbe dare maggiore vivacità alla rosa del Milan.

Calciomercato Milan: dove può andare Chukwueze?

Fino a questo momento, l’esperienza del calciatore non è stata positiva. Lo scorso anno, infatti, ha messo a segno una sola rete ed è quasi sempre partito dalla panchina. Anche in quest’avvio di stagione, Fonseca sembra preferirgli altri calciatori.

Ecco perché, il Milan sta pensando di cedere Chukwueze anche in prestito per tentare di recuperarlo ed averlo in una condizione ottimale la prossima estate. Una strategia chiara, da parte della società, che vorrebbe rivenderlo e guadagnarci qualcosa.

Ma quale società può prendere Chukwueze?

In Italia possono sbloccarsi delle situazione. Una soluzione può essere la Juventus, che ha già preso dal Milan Kalulu. L’altra, invece, riguarda la Roma che potrebbe rinforzare l’attacco con l’ingaggio del nigeriano, a maggior ragione se dovesse trovare la conferma la notizia della cessione al Galatasaray di Dybala. Sullo sfondo, infine, altre opzioni come quelle straniere, dalla Liga alla Premier League.

Intanto, ecco spuntare fuori il nome del possibile successore di Chukwueze che in caso d’addio potrebbe essere rimpiazzato da una vecchia conoscenza del campionato italiano. Ecco tutti i dettagli.

Chi prende il Milan per sostituire Chukwueze?

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, al vaglio della società rossonera ci sono diversi profili. Tra questi è uscito fuori anche il nome dell’ex Bologna, che potrebbe tornare in Italia e andare via dal Belgio.

Infatti, Mondaca ed Ibra stanno monitorando la situazione del calciatore del Bruges con la possibilità di portare al Milan Skov Olsen che ha un valore di 18 milioni di euro.