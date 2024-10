Video hot in rete con l’arbitra: squalifica a vita

Sta circolando un video hot in rete con l’arbitra e rischiano tutti una squalifica a vita, adesso.

Una situazione molto triste, che vede la vicenda protagonista l’arbitra e un’altra figura della Federazione, a causa della diffusione delle immagini a sfondo sessuale, con la vicenda che è finita in Tribunale.

Una brutta questione, quella del revenge porn, argomento molto delicato e sul quale è stata coinvolta quest’oggi l’arbitra, che per vie legali ha cercato nell’immediato di tutelarsi. Ma il problema, adesso, è ulteriore. La Federazione valuta la squalifica a vita, visto che l’arbitra nel video in questione, è protagonista con uno dei membri della Federazione.

“Sex tape” con l’arbitra: la Federazione pensa alla squalifica a vita

Adesso la Federazione pensa alla squalifica, con l’arbitra che ha già fatto sapere di volersi difendere, per quanto accaduto.

Sarebbe stato compromesso il contenuto erotico che è diffuso, con le immagini che a detta della sua difesa, non riguarderebbero lei e chi è coinvolto in questa vicenda, sul video erotico che in gergo viene chiamato “sex tape” e che è diventato virale, in un’illegale diffusione di immagini.

Ad alti livelli nel calcio in Turchia, l’ex calciatrice e divenuta oggi arbitra, rischia la durissima sanzione sulla quale ha già mosso le prime azioni legali su chi è colpevole di una diffusione di materiali che, oltretutto, risulterebbero falsi.

Il video diventato virale sull’arbitra in Turchia

L’arbitra in Turchia si chiama Elifk Araaslan, che è finita coinvolta nella vicenda sullo scandalo sessuale, che la riguarderebbe in prima persona. La donna, seguitissima sui social, ha voluto anche chiarire sugli stessi social la vicenda che la vede protagonista. “Piangere e urlare, essere triste, è una cosa che non farò. Mi darò battaglia su questa vicenda, è la mia causa e la sosterrò fino alla fine”. Queste, le parole di Elifk Araaslan, arbitra donna che è coinvolta nel video hot apparso in rete assieme ad Orhan Edemir, ex arbitro e attuale osservatore arbitrale, di 61 anni.

Squalifica a vita per il video hot con l’osservatore arbitrale: la vicenda

Squalifica a vita, da parte della Federazione, ma il video hot potrebbe essere fake. Attraverso l’intelligenza artificiale, perché la donna nega di essere presente nel video. L’arbitra ha infatti annunciato il ricorso, negando fermamente di essere la protagonista del video sessuale con Erdermir, osservatore arbitrale ed ex fischietto. Una vicenda sulla quale la FIFA e gli organi competenti dovranno indagare, per prendere delle decisioni molto importanti.