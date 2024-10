UFFICIALE – L’ex Roma riparte: il comunicato del club

Riparte l’ex Roma, l’annuncio sulla scelta fatta dal club è arrivata in una nota ufficiale.

Nel corso di questa serata, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del club che ha così annunciato con un “Benvenuto Francesco!” l’ex Roma che riparte, anche se non da Roma o in Italia, bensì da più lontano.

Una nuova esperienza dopo quanto ha vissuto in passato. Un passato che da calciatore ha vissuto a Roma e che poi non ha visto continuare la sua esperienza in Capitale, sotto un’altra veste. La scelta, in ogni caso, è stata comunicata. L’annuncio ufficiale sul suo futuro in panchina, è arrivato.

Ufficiale, c’è l’annuncio sull’ex Roma: riparte lontano dalla Capitale

Riparte lontano dalla Capitale e anche dalla Serie A o dai campionati italiani minori, l’ex Roma, che ha vissuto a cavallo negli anni duemila l’esperienza da calciatore in Serie A.

In Italia, da allenatore, ha vissuto esperienza praticamente solo a livelli “inferiori” e non nel massimo campionato, al contrario di quanto fatto da calciatore considerando che giocando non solo per la Roma, ma anche per Napoli, Inter e Milan, era “figura fissa” del campionato italiano in Serie A.

L’ex esterno del ’69, che ha vissuto in Serie A l’esperienza da calciatore e mai da allenatore, è altrove che proseguirà la sua carriera, dopo l’addio dalla Nazionale delle Maldive. L’esperienza con questa Nazionale è durata 15 partite, per poi scegliere di tornare ad allenare un club, che lo ha scelto per dare una svolta al proprio campionato.

Il comunicato ufficiale sulla scelta in panchina: l’ex Roma ha firmato

Ha firmato l’ex Roma, Francesco Moriero, che riparte così dall’Albania. Il campionato albanese vede dunque l’approdo di uno degli storici calciatori che, in Serie A, ha vissuto la bellezza di 286 apparizioni, trovando ben 23 gol e 19 assist. In questo momento la squadra che ha trovato, si posiziona in fondo alla classifica del campionato albanese, con tre pareggi trovati e cinque sconfitte, nelle prime otto di campionato. Una situazione non semplice, a Moriero l’arduo compito di risollevare una classifica molto complessa.

Ufficiale la firma: per l’ex Roma è un ritorno

Per l’ex Roma, in ogni caso, è un ritorno in Albania. Perché, lo stesso Francesco Moriero, aveva già allenato la Dinamo Tirana, squadra albanese che naviga solitamente ai vertici del campionato di primo livello albanese. Adesso, con l’intento di portare la squadra ai vertici, è ufficialmente il nuovo allenatore del KF Laci.