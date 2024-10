Torino, sostituto Zapata: scelta a sorpresa, torna il grande ex

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. E’ proprio questo che può accadee in casa Torino dopo il brutto infortunio di Duvan Zapata che ha concluso in anticipo la stagione.

Clamoroso scenario che può crearsi in Serie A da un momento all’altro con il Torino alla ricerca di un nuovo attaccante che possa prendere il posto dell’infortunato Zapata che è andato ko con il ginocchio e dovrà stare fermo 7 mesi dopo l’operazione. Adesso è un momento decisivo per il futuro del club granata che sta già cercando il nuovo attaccante e occhio ad un grande ritorno.

In queste ultime ore si è parlato tanto di quello che può essere il colpo del Torino in attacco con Zapata infortunato e diverse valutazioni fatte dalla società anche dalla lista svincolati. Nessuno ha convinto però, mentre si parla di Giovanni Simeone del Napoli che è stato accostato più volte al club granata e che questa volta può essere quella giusta.

Il club di Aurelio De Laurentiis valuta 15 milioni almeno il proprio attaccante, mentre il Torino non vorrebbe investire più di 10 milioni di euro e con un’operazione in prestito e riscatto. Occhio quindi ad una possibile sorpresa per il post Zapata.

Torino, sostituto Zapata: svolta per l’ex bomber

Occhio a quello che può accadere a sorpresa perché il Torino dovrà comprare un nuovo attaccante nel mercato di gennaio dopo l’infortunio di Zapata e ci sono diversi profili che stesso in Italia possono fare comodo alla società.

Su tutti c’è Giovanni Simeone ma con il Napoli non sarà facile per il Torino mettere in piedi una trattativa visto che è considerato il vice Lukaku ad oggi e c’è distanza sulla quotazione fatta per il calciatore argentino.

Ecco che allora a sorpresa può crearsi una grande occasione per il Torino e puntare sul ritorno di Andrea Belotti. Il bomber ex granata ha fatto la storia col Toro segnando 100 gol in 232 presenze in 7 anni e può essere lui il vero sostituto di Zapata.

Ad oggi Belotti ha perso il posto dopo il cambio modulo di Fabregas al Como che punta su capitan Cutrone, per questo motivo potrebbe chiedere di andare via a gennaio per avere più spazio e in prestito si può fare!

Sarebbe una grande occasione per il Torino a livello economico e anche perché conosce benissimo il ragazzo, con lui conosce l’ambiente granata e un suo ritorno può essere d’aiuto per tutti. Vedremo se tra Belotti e il Torino ci sarà una nuova possibilità per scrivere altre pagine di storia insieme.