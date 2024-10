Nuova squadra per Sarri: svolta clamorosa, c’è l’annuncio

Sarri torna in pista? In attesa di una panchina, il tecnico è carico ed ha dato disponibilità ai suoi agenti di subentrare anche a stagione in corsa.

Valutazioni in corso da parte dell’allenatore che è stato accostato di recente al Milan. Per lui, però, c’è anche un’altra ipotesi. Ecco tutti i dettagli riguardo l’eventuale destinazione di Sarri che può prendere in considerazione un’altra squadra, che sta andando male in campionato.

Tra quelli liberi, Sarri è uno dei migliori. Ed è per questo motivo che, quotidianamente, escono fuori notizie riguardo il suo futuro. Ogni società che intende cambiare allenatore, prende in considerazione la pista che porta al tecnico ex Lazio.

Ecco perché, in queste ultime ore, il suo nome è stato accostato ad un’altra storica piazza. Una squadra importante che sta avendo delle difficoltà in campionato.

Dove può andare Maurizio Sarri?

In Italia, al momento, c’è solo l’opzione Milan oppure Bologna, in caso di clamoroso ribaltone con l’addio di Vincenzo Italia. Due panchine importanti che potrebbero consentire a Sarri di restare in Serie A. Però, per il tecnico ci sono anche delle opzioni dall’estero.

Infatti, i suoi agenti stanno sondando anche il mercato della Premier League per consentire il ritorno in Inghilterra di Maurizio Sarri. Il tecnico, che ha allenatore in passato al Chelsea, è sempre rimasto affascinato dal calcio inglese.

Per questa ragione, nonostante l’età e i tanti problemi, potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di un ritorno in Premier League magari alla guida di qualche quadra londinese.

C’è una squadra che potrebbe tentare l’ingaggio di Sarri, soprattutto dopo il delduente avvio di campionato: ecco di chi si tratta.

Sarri torna in Premier League? C’è il West Ham che può prenderlo

Julen Lopetegui è a rischio esonero dal West Ham? L’inizio di stagione del tecnico spagnolo ha lasciato più di qualche dubbio all’interno della dirigenza inglese.

Ecco perché, secondo quanto riportato da Sky Sport UK, si è tornato a parlare con insistenza di un possibile addio dell’ex Real Madrid che è pronto a fare le valigie dopo aver totalizzato 7 punti in 8 partite di campionato ed il dodicesimo posto in campionato.

Tra i vari candidati validi, che possono subentrare, c’è anche il profilo dell’ex Lazio. Infatit, nella lsita dei tecnici valutati dalla dirigenza del West Ham c’è anche Sarri che potrebbe tornare a Londra per firmare con gli Hammers.