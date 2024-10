Milan, Tomori e Abraham bocciati: scelti i sostituti, arrivano subito

Un colpo di scena immediato in casa Milan che dopo aver investito in estate su determinati nomi potrebbe essersi già pentito e non solo, c’è aria di un grosso cambiamenti per i rossoneri da subito.

Arrivano nuove notizie di calciomercato in casa Milan perché ci sono delle possibilità concrete che la società possa intervenire già nella prossima finestra invernale di gennaio per sopperire a quelli che sono stati i problemi di questo inizio di stagione. Ancor più probabile saranno gli investimenti del club se dovesse esserci un cambiamento alla guida tecnica.

Infatti, con un esonero di Fonseca aumentano le possibilità di nuovi acquisti perché un nuovo allenatore potrebbe essere accontentato nel mercato di gennaio per permettere alla squadra poi di provare a raggiungere i nuovi obiettivi.

Adesso ci sono delle novità che riguardano il futuro del Milan e di quelli che sono alcuni giocatori che non sono ritenuti idonei per il progetto come Tomori e Abraham.

Calcio mercato Milan: via Tomori e Abraham, scelti i sostituti

Si pensa al grande cambiamento in casa Milan con Abraham e Tomori che sembrano al momento i primi due indiziati pronti ad essere fatti fuori dalla formazione titolare del club e anche con l’aiuto del mercato possono arrivare i loro sostituti.

Un solo gol per Tammy Abraham e su calcio di rigore, poi il vuoto e inoltre un rigore sbagliato decisivo contro la Fiorentina che ha fatto tanto discutere in casa Milan visto che per Fonseca il rigorista è Pulisic.

Un discorso ancora più pesante è nell’immediato è fatto su Fikayo Tomori che sta deludendo tutti partita dopo partita e non sembra più essere quello di una volta, per questo il Milan può pensare di farlo fuori e puntare sull’investimento da 20 milioni fatto in estate, il giovane Pavlovic. Non c’è nessuna possibilità al momento che venga fatto fuori Gabbia che è sempre uno dei migliori.

Tornando al discorso di Abraham, il Milan può pensare di non puntare su di lui, la Roma lo valuta circa 20 milioni di euro e a fine stagione dopo il prestito secco tornerà nella Capitale. Se vorrà restare dovrà iniziare ad incidere e segnare lì in avanti, oppure il Milan tornerà su Santiago Gimenez del Feyenoord, come già ha fatto l’ultimo giorno estivo di mercato. E’ lui il primo obiettivo per l’attacco.