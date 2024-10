Milan, lascia la Nazionale per il posto di Fonseca: la conferma

Sono settimane movimentate in casa Milan per la questione che riguarda Paulo Fonseca e il possibile esonero che può arrivare da un momento all’altro.

Perché il club rossonero in questo momento si ritrova in una situazione di grande difficoltà sotto tutti i punti di vista. In questo momento il Milan con i suoi calciatori non riconoscono in Fonseca il leader da seguire e ci sono già stati tanti episodi di rottura tra le parti con la società che valuta anche un suo licenziamento.

Inoltre, sono stati fatti tanti nomi in casa Milan di chi può arrivare per prendere il posto di Fonseca come nuovo allenatore. Ci sono sempre più situazioni che vengono fuori e che riguardano questo momento di difficoltà per il club rossonero che in Champions League rischia già di andare fuori e in Serie A ha perso punti importanti che possono farlo già scivolare fuori dalla lotta alle prime posizioni nel giro di poco tempo.

Milan, esonero Fonseca: il sostituto lascia la Nazionale

Ci sono delle importanti novità che riguardano quello che è il futuro di Fonseca ora a rischio esonero nel Milan. Saranno decisive le prossime partite a quanto pare per lui perché il club in questa sosta Nazionali ha avuto un confronto con l’allenatore a cui è stata data ancora fiducia, vedremo che risultati ci saranno nelle successive partite.

Si è parlato tanto della possibilità di finire in Serie A per Domenico Tedesco, attuale ct del Belgio che ha pareggiato 2-2 nell’ultima partita giocata contro l’Italia si Spalletti in Nations League. Intanto, diversi club si sono interessati a lui e ci sono stati rumors importanti anche sull’Atalanta, il Milan e la Fiorentina.

A confermare tutto è stato lo stesso allenatore che ha parlato al Corriere dello Sport. Il ct del Belgio Domenico Tedesco ha svelato che quest’estate è stata davvero concreta la possibilità di approdare in Italia e che ora potrebbe pensare di allenare lì un giorno. Ci sono diverse squadre che hanno pensato seriamente a lui in Serie A.

Al momento però Domenico Tedesco è concentrato sul Belgio e difficilmente lascerà questo nuovo percorso. Occhio però se dovesse arrivare la chiamata di un club importante come il Milan che in questo momento valuta l’esonero di Fonseca, a quel punto potrebbero esserci serie possibilità di pensare di dare una svolta alla sua carriera e pensare di approdare in Italia.