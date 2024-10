“Leao? Farebbe bene ovunque”: il presidente spaventa i tifosi

Il nome di Rafa Leao rimbalza continuamente tra polemiche e voci di mercato: il nuovo annuncio spaventa i tifosi del Milan.

L’attaccante portoghese non sta vivendo la sua miglior stagione da quando è al Milan, per usare un eufemismo. Il suo apporto alle gare dei rossoneri è molto poco fruttuoso, non sta rendendo come aveva abituato tutti i tifosi e gli addetti ai lavori e per questo motivo piovono forti critiche e accuse sul suo atteggiamento in campo e sul suo modo di giocare.

Da tempo e con costante cadenza si parla sempre del futuro di Leao e delle possibilità di lasciare il Milan per vivere nuove esperienze. E ora c’è un annuncio che spaventa, e non poco, tutti i tifosi del Milan.

Calciomercato Milan, cambia tutto per Leao

Dove giocherà Rafael Leao nella prossima stagione? L’attaccante portoghese è sempre al centro di grandi discussioni che riguardano il suo futuro ma recentemente, insieme alla società, ha ribadito la forte e ferma volontà di restare per costruire una storia vincente con il Milan.

Ma si sa, il calciomercato è il momento meno “veritiero” del calcio e ciò che viene affermato oggi non ha più valenza domani, perché ci sono questioni economiche di grandissimo spessore che possono cambiare tutte le carte in tavola.

Nonostante un contratto rinnovato nel 2023 e con scadenza nel 2028, il futuro di Leao al Milan è tutt’altro che certo: l’annuncio cambia tutto.

Villas-Boas annuncia il futuro di Leao: le parole

André Villas-Boas, presidente del Porto e grande conoscitore del calcio portoghese, ha parlato del futuro di Leao dal Festival dello Sport di Trento e ha sottolineato la grande importanza e qualità del calciatore del Milan, facendo anche spaventare i tifosi rossoneri, con parole che sanno di consiglio di addio.

“È capace, da solo, di far vincere la squadra in un momento all’altro“, ha sottolineato Villas-Boas, ripedendo ancora una volta che Leao è un calciatore devastante e fondamentale per l’economia del gioco del Milan.

E sul futuro di Leao non ha alcub dubbio: “Può fare la differenza in qualsiasi squadra del mondo, quando è al massimo livello è inarrestabile“. E proprio queste parole hanno spaventato i tifosi del Milan perché temono ogni volta il suo addio che, però, non si è mai concretizzato.

Leao lascia il Milan? Per alcuni tifosi è meglio di sì

Le prime partite di Leao con il Milan in questa stagione sono state tutt’altro che positive, quasi tutte sottotono e mai al livello a cui ci aveva abituati. E proprio qui nasce il corto circuito che il portoghese vive con alcuni tifosi rossoneri. È sicuramente l’idolo di gran parte della piazza ma ci sono molti supporters che lo vorrebbero cedere immediatamente

Perché? Per una questione puramente caratteriale: lo vedono spesso lontano dal gioco e non coinvolto emotivamente nel nuovo progetto di Paulo Fonseca, spesso spento e svogliato in campo e per questo spesso e volentieri inondano i social con richieste di cessione immediata per Leao.