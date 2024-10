Inter, rottura totale del crociato: è un dramma per il futuro

La questione infortuni sta diventando tremenda per il mondo del calcio: il dramma sportivo tocca anche l’Inter e il futuro dei nerazzurri.

Nelle ultime settimane la situazione sta diventando sempre più complessa per tutte le squadre e ora i calciatori sono a rischio continuo e stanno iniziando a lamentarsi in maniera molto dura, visto che gli infortuni traumatici davvero difficili da gestire stanno aumentando. In Serie A sono sempre più numerose le lesioni ai crociati che spezzano totalmente l’entusiasmo dei club e degli stessi calciatori, che sono costantemente a rischio.

Anche per l’Inter ora tocca far fronte a un infortunio molto grave che mette in pericolo il futuro del calciatore e del club, anche dal punto di vista economico.

Inter, l’infortunio è tremendo e rovina il futuro

L’Inter ha iniziato questa stagione con alti e bassi, sia a livello di risultati che dal punto di vista ambientale, visto che ci sono state alcune situazioni difficili da gestire.

I nerazzurri hanno obiettivi molto importanti da raggiungere, sia in Serie A che in Champions League e in estate la suqdra è stata migliorata appositamente in ogni reparto per riuscire a gestire al meglio possibile tutte le competizioni.

Secondo le ultime notizie, in casa Inter c’è stato un infortunio tremendo che mette a repentaglio il futuro del calciatore e anche della squadra.

Inter, rottura del crociato per Valentin Carboni

Valentin Carboni si è rotto il crociato. Il fantasista argentino di proprietà dell’Inter è uno dei giovani calciatori più importanti e ben chiacchierati per il futuro e ora è in prestito al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Secondo quanto riferisc Tyc Sports, l’Argentina ha appena valutato le condizioni di Valentin Carboni e il risultato è tremendo: si tratta della lesione del legamento crociato del ginocchio.

Già nelle prossime ore Carboni si sottoporrà a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato e poi inizierà il lungo iter riabilitativo per tornare in campo.

I tempi di recupero di Carboni sono lunghissimi e questo mette nei guai anche l’Inter, anche se è in prestito al club francese. E la questione è puramente economica, visto che ci sono accordi economici di grandissimo spessore alla base.

Dramma Carboni: ora è un rischio per l’Inter

L’Inter ha sempre valutato tantissimo Valentin Carboni e il suo infortunio al crociato rischia di essere drammatico dal punto di vista economico. I nerazzurri lo hanno ceduto in prestito con diritto di riscatto a 35 milioni più 4 di bonus.

E ora non è detto che verrà riscattato o che verrà riscattato a queste stesse cifre. Alla fine della stagione i contratti potrebbero essere rimodulati proprio sulla base di questo infortunio pesantissimo.