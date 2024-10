Indagine Ultras, gravi accuse a Spalletti: cosa c’è sotto

Le ultime settimane stanno diventando ormai pesantissime per il mondo del calcio con l’indagine ultras che prende piede: coinvolto anche Spalletti?

La situazione delle curve sta diventando sempre più complicata da gestire e da tenere sotto controllo con l’Antimafia che ora sta iniziando le sue indagini sui casi e quindi si può arrivare a situazioni davvero molto complesse da gestire. Il calcio è sicuramente uno dei movimenti più ricchi e remunerativi del paese e per questo motivo attira, da sempre, anche la malavita organizzata e qualsiasi forma di illegalità.

Negli ultimi giorni sono stati coinvolti anche Inzaghi e Zanetti per esporre la loro versione sui fatti sui rapporti con gli ultras dell’Inter e ora è stato coinvolto anche Luciano Spalletti.

Indagini Ultras, cosa c’entra Spalletti? Le ultime

Le indagini sugli ultras sono appena iniziate e la sensazione è che possano portare a stravolgimenti totali nelle curve degli stadi di Serie A e successivamente anche nelle regole ferree che club e tesserati dovranno tenere in questi casi.

Inzaghi e la dirigenza dell’Inter sono stati ascoltati come persone informate sui fatti ma non dovrebbero esserci problemi per i tesserati nerazzurri, anche se c’è stato un momento di frizione con la Nazionale.

Prima della partita contro il Belgio, Luciano Spalletti ha risposto a una domanda su ciò che sta accadendo nel mondo del calcio in Serie A con una battuta nei confronti di Simone Inzaghi che è stata poco apprezzata e ha causato delle polemiche infinite.

Spalletti contro Inzaghi: piovono accuse pesanti

“Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco però poi so riattaccare”, aveva risposto Luciano Spalletti ai microfoni RAI a una domanda che riguardava proprio le parole di Inzaghi che aveva affermato di aver risposto al telefono e di aver intrattenuto una chiacchierata con uno degli ultras in maniera naturale e inconsapevole.

Intorno a Luciano Spalletti, però, poi si sono avvicendate mille polemiche e Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è scagliato ferocemente contro il metodo comunicativo del ct della Nazionale Italiana.

“Spalletti a livello di comunicazione è zero. Non sa quando parlare, quando stare zitto e non sa portare rispetto ai colleghi”, ha sottolineato in maniera netta e molto forte Criscitiello, attaccando Spalletti per le parole usate alla RAI quasi per deridere Simone Inzaghi.

Criscitiello contro Spalletti: “Non ricorda i suoi rapporti con gli ultras?”.

“Spalletti non può non conoscere gl ultras”, ha poi concluso Michele Criscitiello negli studi di Sportitalia, “perché qualche anno anni prima erano andati nella sua sala stampa”, facendo riferimento a un regalo che gli ultras del Napoli consegnarono a Luciano Spalletti a Castel Volturno durante il campionato.

Insomma ora è nata una clamorosa polemica anche intorno a Luciano Spalletti nella questione ultras e non ci sono dubbi che possano esserci ulteriori risvolti nel prossimo futuro.