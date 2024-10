Caso Mbappe, episodio grave: rischia l’addio dalla Nazionale

Situazione particolare e forse anche grave quella che riguarda il caso tra Kylian Mbappe e la Francia di Didier Deschamps, perché il calciatore del Real Madrid non è stato convocato dalla Nazionale ma ora è successo qualcosa di clamoroso.

Potrebbe star vivendo una situazione davvero surreale Mbappe in questo momento dopo che non è stato convocato dalla Francia da parte del ct Deschamps che ha preferito non chiamare il giocatore per gli impegni di Nations League in seguito a quelle che sono state le ultime settimane del giocatore. Ora però il caso si fa sempre più spinoso visto quello che è stato scoperto.

Francia, Mbappe rischia il taglio: il motivo

Continua a fare scalpore la situazione Mbappe in Francia con il ct Didier Deschamps che non ha convocato il calciatore del Real Madrid e non ha intenzione di tornare sulla questione. Il motivo sarebbe stato l’infortunio, ma il giocatore sta scendendo in campo con la maglia dei Blancos e ora è anche stato beccato in Svezia in discoteca Mbappe.

Ulteriore benzina sul fuoco per Mbappe e la Francia con Aftonbladet, autorevole media svedese, che racconta di come l’attaccante del Real Madrid sarebbe stato avvistato a Stoccolma cenare un ristorante e poi recarsi in discoteca. Un comportamento non da giocatore infortunato e ora è un vero caso e si rischia grosso.