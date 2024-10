Addio Arabia Saudita: Mancini sta tornando

Roberto Mancini lascia l’Arabia Saudita? Il ct non se la sta passando bene e adesso è pronto a salutare tutti per tornare in Italia.

Ancora indiscrezioni sul futuro di Roberto Mancini. Le aspettative su di lui erano alte da parte della Federazione dell’Arabia Saudita che adesso è pronta a prendere provvedimenti alla luce dei risultati poco felici.

L’ennesimo ko, contro il Giappone, è la sfuriata in conferenza stampa, ha alimentato le polemiche da parte della stampa locale che ha criticato aspramento il comportamente del commissario tecnico.

La scelta di lasciare la panchina della Nazionale italiana, per andare a guidare il progetto tecnico arabo, non è stata positiva per Mancini che di sicuro non si aspettava tutte queste difficoltà.

Ecco perché si aprono le porte ad un imminente ritorno di Mancini, che può decidere di interrompere da subito il suo rapporto con l’Arabia Saudita.

Ancora problemi per Roberto Mancini che in Arabia Saudita sta avendo tantissime difficoltà.

Una situazione al limite per l’ex commissario tecnico dell’Italia, che adesso potrebbe decidere di lasciare anzitempo il progetto tecnico arabo per tornare in Europa.

La scelta potrebbe arrivare direttamente dalla Federazione araba, che sta valutando attentamente la situazione dell’allenatore che è uno dei più pagati al mondo, con uno stipendio da 30 milioni all’anno fino al 2027. Ecco perché, prima di procedere con l’esonero, i dirigenti dovranno trovare un accordo con Mancini e chiudere la questione con una rescissione consensuale.

Arabia Saudita: addio con Mancini?

In carica dal 27 agosto 2023, Mancini con l’Arabia Saudita ha già totalizzato 20 presenze in panchine con 9 vittore 6, pareggi e 5 sconfitte.

Ad alimentare i dubbi, però, è la gestione del tecnico di Jesi che di sicuro non è entrato nelle grazie dei tifosi e della stampa locale.

A conferma di ciò l’atteggiamento di Mancini contro i giornalisti dopo la sconfitta per 2-0 contro il Giappone. Ecco cosa ha fatto l’ex allenatore della Nazionale italiana che ha risposto in malo modo ad una provocazione.

Mancini-Arabia Saudita: ai ferri corti

Nella conferenza stampa post partita di Giappone Arabia Saudita, Mancini ha risposto così ad una domanda da parte di un giornalista che ha messo in dubbio il suo operato alla guida della Nazionale saudita.

“Hai uno stipendio molto alto anche se la tua squadra in campo non si comporta bene”. Piccata la risposta del tecnico: “Hai intenzione di vedere il mio conto in banca?”. A riportare questa scenetta è l’edizione odierna del Corriere della Sera che conferma i malumori da parte della Federazione araba nei confronti del ct.