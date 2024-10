Nadal si ritira: ecco contro chi giocherà la sua ultima partita

E alla fine arriva l’annuncio che nessuno avrebbe mai voluto sentire nel mondo dello sport e del tennis, perché Rafa Nadal ha deciso di ritirarsi e l’ha comunicato lui stesso.

Uno dei più grandi tennisti vincenti della storia e anche sportivi ha comunicato di ritirarsi all’età di 38 anni dal suo sport. L’ha fatto in queste ore Rafa, tra le tante lacrime dei suoi appassionati che stanno commentando quello che è stato il suo post annuncio sui social. Perché Nadal si è ritirato pubblicando un video dove ringrazia tutti e svela che ha concluso la sua lunga carriera da tennista.

Ha lottato in ogni modo per cercare di prolungare il più possibile la sua carriera restando sempre allenato e lavorando duramente nonostante i tanti infortuni anche gravi che hanno complicato i suoi ultimi anni di carriera.

Alla fine però non c’è stato nulla da fare, perché Rafa Nadal si è ritirato dal tennis e ora tutti vogliono sapere quella che sarà la sua ultima partita che andrà a giocare.

Nadal si è ritirato: la sua ultima partita, quando e contro chi

Rafa Nadal si è ritirato ma è pronto a giocare la sua ultima partita di tennis. Di sicuro in questi prossimi giorni scenderà nuovamente in campo per quella che è una delle partite più storiche del tennis, con il torneo più ricco di sempre.

Perché in Arabia Saudita si giocherà il Six Kings Slam che è il torneo ideato dagli sceicchi arabi con i 6 migliori tennisti del momento e di grande spessore mediato e c’è anche Rafa Nadal pronto al ritiro.

Nadal è già qualificato alla semifinale e aspetterà di giocare il giorno 17 ottobre contro il vincente tra Rune e Alcaraz. Successivamente questo torneo prestigioso e ricco per lui ci sarà il ritiro dal tennis.

Non è ancora chiaro che non sarà questa la sua ultima partita, ma è molto probabile che alla fine ci sarà un evento per celebrare l’addio di Rafa Nadal dal tennis con il ritiro che può essere giocato nel nuovo Santiago Bernabeu di Madrid. Un evento a casa sua di grande spessore mediatico mondiale.

E’ probabile che per il ritiro di Nadal ci siano tanti grandi amici e tennisti che hanno fatto la storia come anche Federer e Djokovic. Questo è almeno quello che sperano e si aspettano i tifosi.