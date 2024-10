Roma, anche Juric verso l’esonero: già contattato il sostituto

Due sono le cose: o la squadra cambia marcia, o c’è il serio rischio che la proprietà prenda una decisione forte.

Stando alle ultime notizie, infatti, nel momento in cui la situazione non dovesse migliorare, l’allenatore potrebbe essere esonerato lasciando spazio a chi verrebbe ritenuto essere all’altezza della situazione, anche perché per i risultati ottenuti fino a questo momento, chi siede in panchina non sembrerebbe esserlo.

Il prossimo weekend sarà dunque decisivo per capire come ma soprattutto con chi la squadra proseguirà il suo percorso in campionato, che rischia seriamente di essere compromesso nel momento in cui non si dovesse cambiare atteggiamento.

Un’altra panchina a rischio: prossimo weekend decisivo

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, ma soprattutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare la seconda panchina della stagione dopo quella della Roma.

Stando alle ultime notizie, infatti, il rendimento deludente della squadra avrebbe portato la dirigenza a mettere in discussione l’operato dell’allenatore, al quale non resta altro che lavorare per cercare di dare una svolta a questa stagione, che rischia di rispedire tutto l’ambente all’inferno. Dopo gli investimenti fatti in estate la dirigenza non si può permettere un epilogo del genere, motivo per il quale già il prossimo weekend di campionato sarà decisivo per capire quale sarà il futuro della panchina della squadra.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com, qualora le cose dovessero andare male anche al rientro dalla sosta contro l’Inter, la Roma potrebbe procedere con l’esonero di Ivan Juric, in questo momento uno dei più quotati dai bookmakers. L’ex Torino deve cercare di raddrizzare la situazione, ma l’avversario, ed il calendario, non è di certo dalla sua parte, motivo per il quale la proprietà capitolina si sarebbe iniziata a muovere di conseguenza individuandone subito il sostituto.

Esonero deciso: torna De Rossi

Il futuro di Ivan Juric è appeso ad un filo, o meglio, alla partita dell’Olimpico del prossimo 20 ottobre contro l’Inter. L’avversario non è sicuramente dei migliori per giocarsi il posto in panchina, ma all’allenatore della Roma non è rimasto altro che questo.

Ed è particolare pensare e credere come possa essere proprio un ex giallorosso a sostituirlo in caso di esonero. Stando alle ultime notizie, infatti, al posto di Ivan Juric potrebbe tornare Daniele De Rossi, sarebbe stato pre-allertato dalla stessa società giallorossa nelle scorse ore nel momento in cui dovesse esserci l’allenatore croato dovesse essere sfiduciato.

Di Francesco rischia, il Venezia pensa a De Rossi come la Roma (Ansa foto) – calciomercatoweb.it