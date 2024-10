UFFICIALE – Sentenza e penalizzazione: cambia la classifica in Italia

Situazioni complesse quelle che vanno sotto giudizio in Tribunale, per quanto riguarda il calcio italiano.

Non solo le situazioni in casa Inter e Milan chiaramente, con Simone Inzaghi che viene ascoltato sui fatti che riguardano la vicenda ultrà e con le stesse indagini che proseguono. Questa mattina, in una sentenza ufficiale, è stato deciso tutto in merito alla penalizzazione in Italia, che cambia così la classifica per un club coinvolto nei fatti.

Definito responsabile il club in questione, con la comunicazione da parte della Procura Federale che ha praticamente annunciato la conclusione delle indagini. Un procedimento adottato nei riguardi dell’ex presidente e della società in questione. Tutto, è stato spiegato, con conseguente numero di punti ufficializzato, decurtato sull’attuale classifica in Italia.

Penalizzazione e sentenza: coinvolto presidente e vice-presidente sulla sanzione

Se da una parte c’è il campo, sul quale prova a concentrarsi la società che in Italia sta cercando di finire tra i primi posti della classifica per gli importanti obiettivi stagionali, dall’altra c’è la complessa situazione extra-campo, che vede coinvolta la società nella penalizzazione appena sanzionata.

Perché è proprio attraverso la sanzione, ufficializzata oggi, che il club italiano vede la propria classifica cambiare, con i motivi che sono stati spiegati proprio all’interno del comunicato ufficiale sulla sentenza.

La condotta sul presidente e sul vice-presidente, all’epoca dei fatti, porta così alla penalizzazione in classifica e non solo. Il comunicato ufficiale spiega tutto, per quanto riguarda lo storico club italiano.

La sentenza sul Giudice Sportivo sulla penalizzazione

Di cosa sarebbero responsabili il presidente e il vice-presidente del Catania? In Serie C, il club siciliano, si vede tolti punti dalla classifica, in quella che è la sentenza che riguarda il club dell’Etna. Rosario Pelligra e Vincenzo Grella, rispettivamente presidente e vice-presidente, coinvolti nella sentenza. Il primo, come si spiega nel comunicato ufficiale, per aver entro il termine di scadenza, omesso di prestare garanzia integrativa idonea a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto alla somma di un milione di euro sui compensi lordi, fissi o variabili dei tesserati catanesi. E lo stesso Grella – ex calciatore di Serie A, tra l’altro -, per uguali motivi. Insomma, una situazione spinosa, che porta anche alla conseguenza in classifica, con penalizzazione, per il Catania.

Quanti punti perde in classifica? Cambia la graduatoria in Italia

La graduatoria in Serie C, che riguarda la classifica del Catania, cambia nell’annata in corso. Per responsabilità diretta, il Catania perde così un punto e riceve la sanzione sulla penalizzazione in Serie C. Allo stesso tempo, nello stesso comunicato, si annuncia l’inibizione sia Rosario Pelligra per 45 giorni, sia Vincenzo Grella.