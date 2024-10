Theo Hernandez choc, gravi accuse di stupro: scoperta la verità

Un modella qualche tempo fa ha accusato Theo Hernandez di stupro: ora si finisce in Tribunale per stabilire la verità.

Il difensore del Milan ha vissuto momenti tremendi da questo punto di vista perché ha dovuto rispondere a domande e accuse gravissime sul suo comportamento avvenuto durante la scorsa estate mentre era in vacanza in Spagna. La situazione inizialmente è degenerata e poi ci hanno pensato gli avvocati a tenere tutto sotto controllo e a gestire la parte burocratica, fino ad oggi. Ora è tempo di stabilire la verità da che parte sta e per questo motivo si finirà in Tribunale.

Le accuse piovute su Theo Hernandez per stupro a una modella sono state difficilissime da gestire, visto che ad oggi situazioni del genere sono purtroppo all’ordine del giorno e rischiano di rovinare intere vite.

Accuse di stupro a Theo Hernandez: la ricostruzione

I fatti e le accuse risalgono al lontano 2017, quando Theo Hernandez era ancora un calciatore emergente del Real Madrid e non aveva ancora raggiunto l’apice della sua carriera e la maturità calcistica attuale.

La modella russo-spagnola, Luisa Kremleva, raccontò e denunciò alla polizia di essere stata violentata dal terzino francese mentre erano a bordo di una Porsche Cayenne all’uscita dalla lussuosa discoteca Olivia Valere di Marbella.

Le accuse erano gravissime e non riguardavano solo lo stupro ma anche violenza fisica, visto che riferì anche di essere stata spinta fuori dal veicolo causandole delle lesioni al ginocchio.

La verità sullo stupro: Theo Hernandez innocente, Kremleva accusata di calunnie

Le indagini della polizia portarono al ritrovamento di un filmato della videosorveglianza del locale che mostrò la realtà dei fatti. Dal video emerge chiaramente che la modella inciampò da sola all’uscita dalla discoteca, perdendo l’equilibrio e dunque facendosi male da sola.

Le immagini confermarono l’innocenza assoluta di Theo Hernandez e il tribunale archiviò la denuncia. Ma i legali del terzino francese, oggi in forza al Milan, non hanno assolutamente terminato lì la propria battaglia e il calciatore ha denunciato la modella per calunnia.

Il Daily Mail e il Sun riferiscono che Luisa Kremleva sarà processata per aver accusato ingiustamente di stupro Theo Hernandez. Qualora venisse considerata colpevole di calunnia, potrebbe essere condannata alla reclusione fino a due anni.

Theo Hernandez scagionato definitivamente: paga Kremleva

La modella Kremleva sarà processata entro la fine di ottobre presso un tribunale della Costa del Sol e la richiesta dei pm che seguono il caso è molto chiara: due anni di carcere e a una multa di 12.000 sterline.

Theo Hernandez è completamente estraneo ai fatti, come aveva annunciato sin dal primo giorno e come hanno confermato le immagini della videosorveglianza e il Tribunale.