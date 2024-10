Milan, Fonseca verso l’esonero: accordo Ibra-tifosi per il sostituto

Il Milan di Paulo Fonseca si trova di nuovo in una situazione poco felice e ora l’allenatore rischia l’esonero: è lui il colpevole principale.

L’allenatore portoghese è al centro di un vortice di polemiche che sono tornate prepotentemente dopo le due sconfitte contro Bayer Leverkusen e Fiorentina che hanno riaperto ferite che sembravano essersi chiuse fino a qualche settimana fa. La situazione ambientale in casa Milan è delicatissima e rischia di avere risvolti negativi sul futuro del club rossonero. Gli obiettivi posti a fine anno sembrano ben lontani dalle possibilità di realizzazione e quindi si chiede un cambio.

I tifosi del Milan sono già stufi di questa stagione e chiedono a gran voce l’esonero di Paulo Fonseca e l’accordo con un nuovo allenatore.

Esonero Fonseca: le possibilità dell’addio al Milan

Paulo Fonseca è un po’ il parafulmine dei problemi del Milan. All’inizio della stagione era stato accusato di non essere all’altezza degli obiettivi e delle aspettative del club che dopo un’annata positiva nei numeri ma negativa per trofei aveva deciso di ricominciare da un’idea di calcio simile al passato ma diversa nei principi di gioco.

Dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, poi, Fonseca era diventato il nuovo profeta in patria, acclamato dai tifosi che hanno chiesto miglioramenti solo relativi alla rosa e al calciomercato.

Ora, dopo due sconfitte consecutive tra Champions League e Serie A, Fonseca è di nuovo a rischio esonero. La società sta facendo le sue valutazioni ma l’addio è una possibilità ancora distante.

Fonseca a rischio esonero: nuove idee a Milanello

Paulo Fonseca vuole salvare la panchina e il suo lavoro al Milan e per questo durante questa sosta per le nazionali lavorerà sodo per riuscire a sciogliere ogni nodo e per trovare la via giusta per uscire di nuovo dalla crisi.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, le riflessioni di Fonseca potranno essere fatte sia sul modulo che sulla sua interpretazione senza il pallone e sull’approccio che la squadra ha alle partite. Il Milan visto ultimamente va a intermittenza, non riesce a trovare una continuità di rendimento dentro la stessa gara e che ha fatto troppa fatica a mettere in atto una fase difensiva importante.

Inoltre ci sono problemi evidenti nella gestione dello spogliatoio che vanno aggiustati obbligatoriamente con il lavoro da sviluppare insieme a Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic e tifosi pensano allo stesso allenatore

Le chance di Paulo Fonseca per salvare la panchina del Milan si stanno riducendo. Il tecnico portoghese è chiamato a un filotto consecutive di vittorie dopo la sosta, altrimenti rischia davvero l’esonero.

Al suo posto Ibrahimovic e i tifosi hanno un’idea comune che farebbe felice tutti: Edin Terzic. L’ex Borussia Dortmund è giovanissimo, ha idee innovative e ha saputo portare il BVB in finale di Champions League da sfavorito assoluto.