L’allenatore si scaglia contro la società dopo l’esonero: l’annuncio

Il delicato inizio di campionato della squadra ha portato la società a prendere una decisione importante in vista del proseguo della stagione.

Nelle scorse ore è infatti arrivata l’ufficialità dell’esonero dell’allenatore, non dimostratosi essere all’altezza della situazione. Questo è ovviamente il giudizio di proprietà e dirigenza, a quanto pare non condiviso dal diretto interessato, che in una recente uscita pubblica non ha perso occasione per attaccare il suo ex club.

Nel frattempo il campionato va avanti e con essa la stagione della squadra, che spera di poter invertire il trend con questo cambio in panchina, anche se i problemi sono alle fondamenta come dichiarato dall’ex allenatore, e si potrà arrivare a cambiare anche una volta al mese, ma il rischio di buttare all’area tutto c’è.

Esonero ufficiale: i risultati inchiodano l’allenatore

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei e mondiali, soprattutto in Italia, dove nelle scorse ore è saltata l’ennesima panchina della stagione.

Decisione tosta ma inevitabile quella presa dalla dirigenza, rimasta particolarmente delusa dall’inizio di stagione della squadra, che oggi si ritrova ai fanalini di coda di una classifica che invece doveva vederla in alto, protagonista. Le carte in regola per fare bene ci sono tutte, motivo per il quale, come spesso accade nel mondo del calcio, alla fine a pagare è stato l’allenatore, che non ha avuto il tempo materiale a disposizione per riuscire a lavorare come avrebbe voluto. Infatti quest’esonero ha creato non poche polemiche, soprattutto lato tecnico, che in una recente uscita pubblica ha esternato tutto il suo disappunto per questa decisione del suo, oramai ex, club.

Dunque, in un comunicato publicato nelle scorse ore sui propri canali ufficiali, l’Olbia ha annunciato che Marco Amelia è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra bianca. Al momento, come anticipato, la squadra galluerese è ultima nel proprio girone di Serie D, posizione frutto quattro sconfitte, un solo pareggio, tre gol fatti e ben nove subiti.

Allenatore vs società: il motivo è l’esonero

Neanche il tempo di essere esonerato che Marco Amelia ha subito avuto modo di parlare di quanto successo con l’Olbia. In occasione dell’evento Padel Pro Am Cup, che si sta tenendo proprio in questi giorni in Versilia, l’ex allenatore dei bianchi è stato infatti intervistato dai microfoni dei colleghi di TMW, che non ci hanno pensato due secondi a chiedergli le sensazioni dopo questo licenziamento.

Visibilmente deluso, Amelia ha preferito non rispondere, dicendo che non c’è proprio da parlare per una situazione così, quasi a voler lasciare intendere che i problemi dell’Olbia nascono a monte, e non dalla sua gestione tecnica, seppur deludente. Solo il campo ci potrà dire di più, perché se la squadra bianca dovesse finalmente ingranare in campionato, alla fine è stata la dirigenza ad aver avuto ragione, così come viceversa. Staremo a vedere.