Esonero in Serie A: preallertato il sostituto durante la sosta

La sosta porta consiglio ed è il caso di un club di Serie A che riflette, in merito a quella che è la situazione interna al club.

Non sono da escludere colpi di scena in Serie A, che si sono già visti in questo campionato e nel corso di questa sosta. Un colpo di scena vero e proprio che, a sorpresa e in Serie A, potrebbe veder ribaltata la situazione, col tecnico già pre-allertato per quella che sarà la questione sull’esonero.

Licenziamento in Serie A che, dunque, potrebbe clamorosamente concretizzarsi nel corso di questa settimana di pausa dal calcio giocato in Italia.

Esonero in Serie A: pre-allertato il tecnico italiano

Ci sono stati degli stravolgimenti in Serie A, che hanno riguardato Daniele De Rossi, prematuramente esonerato e che ora vedono nuovi scossoni possibili, in Capitale e non solo, con i diversi allenatori a disposizione che vengono accostati alle panchine in Serie A.

Tra tutti, sicuramente i nomi di Massimiliano Allegri e di Maurizio Sarri, con entrambi i tecnici che sono stati accostati proprio alla panchina della Roma, ma anche al Milan quando Fonseca è finito nel ciclone dei possibili esonerati.

Le cose potrebbero concretizzarsi nuovamente, su un nuovo esonero e a rivelare la notizia sono i colleghi de La Repubblica che hanno spiegato quella che è la situazione in Capitale, con il tecnico che in sostanza sarebbe già stato “pre-allertato” in caso di esonero di Ivan Juric.

Il sostituto durante la sosta: possibile esonero al rientro in Serie A

Per ora si giocano le partite della Nazionale, al rientro della sosta però per la Roma c’è l’appuntamento con l’Inter e sarà, da qui in avanti, un cammino tortuoso per i giallorossi. Con la figura di Lina Souloukou che è andata via da Trigoria, le cose adesso potrebbero essere cambiate con Daniele De Rossi, che farebbe ritorno in Capitale per amore della Roma, qualora dovesse essere chiamato. Anche se, la stessa fonte, fa sapere che poi a quel punto, lo stesso De Rossi, si prenderà il suo tempo. Prima c’è da chiedere “scusa”, a quanto pare. Ma poi, ancora legato contrattualmente con i giallorossi, può infatti legittimamente essere richiamato dalla società che gli paga ancora lo stipendio, dopo l’esonero.

Esonero in Serie A: doppia opzione per presente e futuro

La doppia opzione potrebbe essere sia quella del ritorno di De Rossi, in caso di esonero per Ivan Juric, sia quella di attendere il finale di stagione e poi fare “all-in” su Massimiliano Allegri. In sostanza, come fatto dal Napoli lo scorso anno tra le scellerate scelte di Garcia, Mazzarri e Calzona, per poi trovarsi con Antonio Conte in questa brillante stagione che sta vivendo il club azzurro.