Esonero deciso, ultimatum all’allenatore: il sostituto è Cannavaro

La squadra sta decisamente deludendo le aspettative, con la proprietà che potrebbe presto prendere una decisione importante in vista del proseguo della stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, se le cose non dovessero cambiare da qui al rientro della sosta, l’allenatore potrebbe essere esonerato a pochi mesi dal suo arrivo in panchina. Una scelta, questa, che potrebbe essere obbligatoria, visto e considerato che si rischia di mandare all’area una stagione interna nel momento in cui non si dovesse cambiare marcia.

La dirigenza, comunque, spera che le cose possano andare migliorando, ma per evitare di farsi trovare impreparata avrebbe anche già individuato il profilo col quale andare (eventualmente) a sostituire l’allenatore.

Esonero deciso: ultimatum all’allenatore

Quando le cose non vanno per il verso giusto è necessario mettersi a trovare una soluzione affinché possano migliorare. Ed è quello che sta tentando di fare la dirigenza di Serie A, alle prese con un ambiente particolarmente nervoso per il complicato inizio di stagione della squadra, che dopo le prime 7 giornate di campionato si ritrova nella parte bassa della classifica.

C’è bisogno di una svolta, ed anche immediata, anche perché c’è il rischio di mandare all’area una stagione intera. Per questo motivo la proprietà nel corso di questa sosta valuterà bene il da farsi, con l’allenatore che a questo punto della fiera rischia seriamente l’esonero nel momento in cui le cose non dovessero cambiare.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com, la prossima contro il Verona sarà una partita decisiva per il futuro di Alessandro Nesta sulla panchina del Milan. L’ex Reggiana non ha altra possibilità che vincere contro una diretta concorrente alla salvezza, anche perché qualsiasi risultato che non sia la vittoria potrebbe ulteriormente compromettere il cammino in campionato dei Brianzoli, in questo momento ultimi in classifica a pari punti con il Venezia.

Salta un’altra panchina di Serie A: Cannavaro il sostituto

Il Monza sta seriamente valutando l’esonero di Alessandro Nesta, anche perché Adriano Galliani avrebbe in tutto questo già individuato l’eventuale profilo con il quale andarlo a sostituirlo.

Stando alle ultime notizie, infatti, in caso di cambio in panchina, la società biancorossa potrebbe puntare su Fabio Cannavaro, che nella passata stagione è stato in grado di compiere un vero e propri miracolo salvando un Udinese praticamente spacciato. Non è questa la situazione, anche perché il campionato è ancora lungo e ci troviamo solo all’inizio, ma se contro il Verona le cose dovessero andare, per il Monza la strada si farebbe decisamente in salita.