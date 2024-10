Altro che Torino, Balotelli in Serie A: arriva dopo l’infortunio

Al centro delle news di calciomercato c’è Super Mario Balotelli e il ritorno in Serie A è opzione concreta.

Non è più da escludere, con la possibilità di giocarsi un’ultimissima grande chance in Italia, considerando quella che è la notizia in giornata che non riguarda più solo il Torino.

Perché è in un’altra squadra in Serie A e ad alti livelli che, in seguito all’infortunio, potrebbero vedere il numero 45 sulle spalle dell’attacco, a reggere il peso del reparto offensivo, in Serie A.

Calciomercato: Balotelli e il ritorno in Serie A, niente Torino

A riportare la notizia sul club nel quale si sarebbe proposto Mario Balotelli, è il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, che ha così spiegato quella che è la situazione interna ad un club che, stravolgendo tutto, potrebbe ritrovarsi Mario Balotelli come titolare indiscusso del proprio attacco, nelle alte ambizioni del club.

Perché si voleva andare oltre quella che era una semplice salvezza, ma la situazione sugli infortunati, obbliga il club ad intervenire.

A seguito infatti dell’infortunio del proprio numero nove, così come successo al Torino con Zapata, c’è un’altra squadra che punterebbe su un nuovo acquisto dalla lista degli svincolati. E questo, a seguito della lesione del proprio centravanti, porterebbe alla scelta di Mario Balotelli, in Serie A.

Balotelli in Serie A: il “passaggio” per il ritorno in Nazionale

Potrebbe venir fuori una destinazione a sorpresa per Mario Balotelli che in Italia, nelle ultime sue esperienze, ha vestito le maglia di Brescia e Monza, in Serie A e in Serie B. Qualcosa era emersa, di recente, su una opzione in Serie C, smentita poi da Balotelli che vorrebbe tornare ad alti livelli e farlo nel massimo campionato italiano, con le occasioni che a dire il vero non mancano. Tutto riguarderà in che condizione si presenterà il talento ex Inter, Milan, City e Liverpool, tra le altre, con la voglia di mettersi in gioco in questi mesi al fine di cercare di “mettere in difficoltà” Luciano Spalletti sulle scelte, per quello che a quel punto diventerebbe un ritorno clamoroso in Nazionale.

Balotelli torna in Serie A dopo l’infortunio del numero nove: niente Toro

Mario Balotelli, alla fine, potrebbe finire al Genoa, dopo l’infortunio di Vitinha, che vede la lesione, come comunicato dal club dei Grifoni. L’infortunio di Vitinha non è gravissimo, ma comunque starà fuori per qualche settimana. E per incrementare la batteria di attaccanti a disposizione di Mister Gilardino, occhio all’idea Balotelli che, a sorpresa, si sarebbe proposto proprio al club di Genova.