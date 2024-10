Louis Vuitton e Red Bull insieme: comprano il club della Capitale

Accoglienza da star per l’arrivo in società di Louis Vuitton e Red Bull. Grazie a questo accordo, cambiano le prospettive della squadra della Capitale: ecco tutti i dettagli.

Importanti novità relative al futuro societario del club, che è pronto ad accogliere nell’organigramma due potenti realtà come Lous Vuitton e Red Bull.

Entrambi i gruppi, infatti, si sono alleati e sono pronti a cambiare le sorti del campionato per infastidire le altre big del calcio.

Si è parlato tanto, in passato, di un arrivo in Italia di Arnault e del colosso Red Bull.

In particolar modo, la compagnia francese della LVMH è stata accostata con insistenza al Milan prima dell’arrivo di Cardinale. Discorso diverso, invece, riguardo l’azienda austriaca che ha già diverse società calcistiche come il Salisburgo, il Lipsia e il Bragantino in Brasile.

Questa volta, le due potenze hanno deciso di unirsi per dar vita ad un progetto super che può cambiare le sorti sportive della squadra della Capitale. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo accordo.

Louis Vuitton e Red Bull comprano il club: arriva l’annuncio

Una decisione forte da parte di entrambe le aziende, che hanno messo a segno questa unione per provare ad allargare i propri interessi anche nel mondo del calcio.

Una svolta incredibile e quasi inaspettata, che ha già mandato in estasi i tifosi che adesso sognano in grande e sperano nel salto di qualità in vista del futuro. Infatti, le finanze non mancano per portare avanti il progetto che dovrà essere vincente.

E’ questo l’obiettivo di Lous Vuitton e Red Bull che stanno per prendere la squadra della Capitale. La notizia è stata rilanciata anche in Francia e negli ambienti finanziari ha trovato già la conferma giusta.

Questa volta, l’ingresso nel calcio di Arnault è reale. Il proprietario di Lous Vuitton sarà presidente, insieme alla Red Bull, della squadra Paris Fc.

Paris Fc nelle mani di Arnault e Red Bull

La seconda squadra della Capitale francese, dopo il Psg, è pronta a cambiare proprietà. Nelle ultime ore, infatti, si sono intensificate le voci riguardo l’arrivo di Bernard Arnault, il quarto uomo più ricco al mondo. L’imprenditore, insieme al gruppo Red Bull, è pronto ad investire sul Paris Fc, attualmente al primo posto nella Ligue 2, l’equivalente della nostra Serie B.

Secondo l’Equipe, Arnault è pronto ad acquistare il 56% delle quote della squadra francese. La Red Bull, invece, il 15% mentre il 30% resterebbe nella mani dell’attuale proprietario Pierre Ferracci. Questa unione, permeterebbe al club di crescere ulteriormente anche dal punto di vista sportivo. Con l’ambizioso obiettivo di arrivare ai livelli del Psg, che da anni domina nel calcio francese.